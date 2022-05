Revolut zaproponował kredyty do 150 tys. zł. I podniósł oprocentowanie na kontach

/ Revolut

Revolut Bank poinformował, że podnosi maksymalny limit kredytu, o jaki mogą ubiegać się użytkownicy. Od teraz jest to kwota 150 tys. zł. Fintech podniósł też oprocentowanie kont oszczędnościowych w złotych.

Do tej pory Revolut udzielał kredytów do maksymalnej kwoty 100 tys. zł. Teraz informuje, że podnosi limit o 50 tys. zł. Kredyty będą miały stałe oprocentowanie, więc klienci nie będą narażeni na zmianę wysokości raty po kolejnych podwyżkach stóp procentowych. Fintech wydłużył też maksymalny okres spłaty z 8 do 10 lat. Koszt kredytu zależy od oceny ryzyka, ale zaczyna się od 7,99 proc. w skali roku. Bank zrezygnował z prowizji od udzielenia kredytu, wynosi ona zero złotych.

- Revolut Bank nie wszedł jeszcze na rynek kredytów hipotecznych w Polsce. Niemniej, kredyt do 150 tysięcy zł na okres do 10 lat przy stałym oprocentowaniu na poziomie 7,99 proc., to konkretna propozycja dla klientów, którzy szukają finansowania udzielanego online, w krótkim procesie, bez prowizji i zbędnych formalności – mówi Tomasz Jarczyk, Dyrektor ds. Produktów Kredytowych Revolut w Polsce.

Bank podniósł też oprocentowanie kont oszczędnościowych w złotych. Przypomina, że odsetki na tych rachunkach wypłacane są codziennie. Oprocentowanie wzrosło we wszystkich planach, z 1,4 proc., 1,2 proc., 1 proc. i 0,95 proc. w kolejno planie Metal, Premium, Plus i Standard, do odpowiednio 2 proc., 1,8 proc., 1,6 proc. i 1,55 proc. Dla klientów, którzy część oszczędności wolą trzymać w EUR, stawki nie uległy zmianie, to 0,3 proc., 0,2 proc., 0,15 proc. i 0,1 proc. w kolejno planie Metal, Premium, Plus i Standard.

WB