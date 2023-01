Revolut z nową usługą dla zamożnych. "Nie ma na rynku takiej propozycji"

Fintech Revolut poinformował, że ma w planach wdrożenie nowego planu taryfowego. Plan będzie się nazywał „Ultra” i zagwarantuje powitalny cashback w wysokości 5 proc. przez miesiąc. „Nie ma na rynku w Europie takiej propozycji, żaden gracz w sektorze usług finansowych czegoś takiego nie oferuje” – zachwalają nową usługę przedstawiciele Revoluta.

/ Revolut

Nowy plan zadebiutuje na wiosnę 2023 r. Na razie niewiele o nim jeszcze wiadomo. Firma podała, że plan Ultra będzie dostępny dla zamożnych klientów w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii. Osoby, które się zapiszą na listę oszczekujących, otrzymają w prezencie 5 proc. cashbacku na zakupy dokonane w pierwszym miesiącu od chwili dołączenia do grona klientów Ultra.

Wśród objętych planem przywilejów pojawiać się mogą m.in. cashback za zakupy w sklepach prestiżowych marek i benefity związane ze zdrowiem, urodą i stylem życia. Revolut przekonuje, że zagwarantuje „wyjątkowe” korzyści w trakcie podróży, takie jak bezpłatny dostęp do saloników lotniskowych w ponad 1200 portach lotniczych na świecie. Z kolei osoby, które aktywnie inwestują, otrzymają najlepsze warianty produktów inwestycyjnych, w tym handlu kryptowalutami z minimalną prowizją.

– Nie ma na rynku w Europie takiej propozycji, żaden gracz w sektorze usług finansowych czegoś takiego nie oferuje. To unikatowa, odważna oferta, dla osób, którzy cenią ekskluzywny styl życia, luksusowe podróże i wyjątkowe produkty inwestycyjne – zachwala Tara Massoudi, General Manager Produktów Premium w Revolut.

Szczegóły na temat nowego planu zostaną podane wiosną, podczas premiery. Wszyscy obecni klienci Premium i Metal otrzymali zaproszenie, by dołączyć do osób oczekujących na premierę Ultra (lista daje wcześniejszy dostęp do oferty). Nie mniej, każdy nowy i obecny klient Revolut może zapisać się na listę.

Ile to będzie kosztowało? Na tę chwilę nie wiadomo. Można jedynie spekulować, że więcej niż 50 zł miesięcznie. Tyle bowiem kosztuje obecnie najdroższy plan Metal. A Revolut z nowym planem celuje przecież w krezusów.