Revolut z kolejną nowością. Ułatwi podróżowanie i jeszcze zwróci część pieniędzy

Fintech Revolut rozbudowuje swoją aplikację o nowe usługi. Tym razem w programie pojawi się wyszukiwarka „Atrakcje”. Firma będzie podpowiadać użytkownikom, gdzie można udać się na wycieczkę lub na jakie wydarzenie się wybrać. Po wykupieniu danej atrakcji klient będzie mógł liczyć na cashback w wysokości od 3 do 10 proc.

/ Revolut

Revolut przyzwyczaił już użytkowników do tego, że wprowadza do swojej aplikacji coraz to nowsze rozwiązania. Tym razem przygotował coś dla zwolenników wycieczek: wyszukiwarkę „Atrakcje”. Użytkownicy znajdą tam blisko 300 tys. aktywności, wycieczek i wydarzeń w Polsce i na świecie. „Od biletów na koncert muzyki Chopina w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, przez rejs katamaranem i romantyczną kolację na Santorini, po lot balonem nad górami Kapadocji” – zachwala firma w komunikacie prasowym.

Nowa funkcja Atrakcje (Experiences) dostępna jest już dla klientów w Europie (EOG) i Wielkiej Brytanii. Aby dokonać rezerwacji rezerwacji, klient musi wejść w aplikacji do zakładki Centrum (Hub) i w sekcji Styl życia (Lifestyle) wybrać żółty kafelek Atrakcje (z ikonką balonu). Nowi klienci muszą najpierw pobrać aplikację Revolut ze sklepu Apple Store lub Google Play na swoim smartfonie i zarejestrować się w fintechu, a następnie przejść według wyżej opisanych kroków do wyszukiwarki Atrakcje.

- Atrakcje to kolejny element naszej oferty usług turystycznych obejmującej wynajem domów prywatnych, noclegów w hotelach, wymianę walut, wykupienie ubezpieczenia podróżnego, prowadzenie sejfu grupowego na wakacyjne wydatki i inne funkcje ułatwiające wyjazd na każdym etapie podróży – mówi cytowany w komunikacie Christopher Guttridge, General Manager Produktów Lifestyle w Revolut.

Klienci mogą wyszukiwać interesujące ich aktywności i wycieczki za pomocą filtrów lokalizacji, tematyki czy daty. Po zarezerwowaniu i opłaceniu atrakcji można liczyć na cashback, czyli zwrot określonej kwoty wydanej na wycieczkę. Jego wysokość zależy od planu taryfowego. Dla planów Standard i Plus jest to 3 proc., w planie Premium – 5 proc., a w planach Metal i Ultra – 10 proc.

Nie jest to pierwsza usługa firmy ułatwiająca podróżowanie. Revolut oferuje już m.in. funkcję do rezerwowania noclegów w hotelach i pensjonatach „Stays”, możliwość wynajęcia domów i mieszkań prywatnych „Homes” czy podział rachunków za grupowe wydatki na urlopie. Do tego dochodzą opcje wymiany walut czy subkonta walutowe.

Niedawno firma wprowadziła też nowy plan Ultra (kosztuje 210 zł miesięcznie), który zawiera dodatkowe usługi dla podróżujących. To np. darmowy wstęp do 1400 saloników lotniskowych (Dragon Pass) czy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu.