Revolut wprowadził oprocentowane konta oszczędnościowe w złotych

Revolut udostępnił klientom w Polsce możliwość lokowania oszczędności w rodzimej walucie. Oprocentowanie wynosi od 0,95 proc. do 1,4 proc. w zależności od planu, z którego korzysta klient. Środki znajdują się pod ochroną belgijskiego funduszu gwarancyjnego.

Pod koniec ubiegłego roku Revolut wprowadził do oferty depozyty w euro. Ich oprocentowanie w zależności od planu taryfowego wynosi od 0,1 proc. do 0,3 proc. Teraz fintech rozszerza ofertę o konta oszczędnościowe w złotych. Są one dostępne w zakładce „Sejfy” w ramach aplikacji mobilnej. Podobnie jak w przypadku lokat w euro, także i tu stawka oprocentowania zależna jest od planu, z jakiego korzysta klient. W przypadku bezpłatnego planu Standard Revolut proponuje 0,95 proc., dla planu Plus – 1 proc., dla Premium – 1,2 proc., a dla Metal – 1,4 proc.

Konta oszczędnościowe prowadzone w ramach „Sejfów” nie wymagają wpłaty kwoty minimalnej. Nie ma też górnych limitów wpłat. Pieniądze można wycofać w dowolnej chwili, a kapitalizacja następuje codziennie. Gwarancję depozytów zapewnia natomiast belgijski fundusz gwarancyjny (środki lokowane są w Aion Banku, z którym Revolut współpracuje). Podobnie jak w przypadku polskiego BFG, pieniądze do 100 tys. euro na głowę są objęte ochroną w całości.

Użytkownicy aplikacji mogą przekazywać środki do sejfów Vault w sposób automatyczny, na przykład w formie zaokrąglonych do najbliższej kwoty całkowitej końcówek z codziennych płatności. Mogą też ustawić cykliczne doładowanie sejfów, lub wpłacić środki jednorazowo. Klienci Revolut mogą kilkoma kliknięciami przekształcić swoje dotychczasowe sejfy w oprocentowane depozyty.

Sejfy to produkt, który Revolut uruchomił w 2018 r. Jak podaje firma, od tego czasu klienci założyli już ponad 3 miliony skrytek i codziennie zakładają około 9 tysięcy nowych. Do dziś klienci Revolut ulokowali w swoich sejfach w sumie ponad 700 milionów euro. Polscy klienci Revolut ok. 40 proc. środków w przechowują w polskiej walucie.