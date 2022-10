Revolut wdraża nowe funkcje. Fintech wchodzi w wynajem domów

/ Revolut

Revolut wdraża nowe funkcje do swojej aplikacji. Jednym z ostatnich pomysłów jest wynajem domów. Usługa Homes to element oferty turystycznej Stays, użytkownik będzie mógł wynająć nieruchomość na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Firma przekonuje, że wynajem domu może być alternatywą dla osób wyjeżdżających na wakacje całą rodziną lub w większym gronie znajomych, planujących rodzinne uroczystości poza miejscem zamieszkania lub wyjeżdżających wraz z bliskimi na zagraniczny kontrakt. Usługa Homes jest elementem funkcji Stays pozwalającej rezerwować noclegi na wakacje.

Wynajem domów w aplikacji ma być prosty. Klienci po wejściu do platformy Stays - przez ekran główny lub sekcję Centrum (Hub), wybierają termin i lokalizację. Następnie mogą zapoznać się z dostępnymi ofertami domów na wynajem przez wyszukiwarkę Homes. Opcje filtrów obejmują m.in. domy przyjazne zwierzętom lub posiadające stanowisko do pracy zdalnej. Po dokonaniu wyboru, należy zarezerwować dom i dokonać płatności. Wśród dostępnych opcji są m.in. płatności odroczone.

Dodatkowym bonusem jest tzw. cashback, czyli zwrot określonego procentu kwoty wydanej na rezerwację. Klienci opłacając wynajem domu, mogą liczyć na zwrot do 4 proc. kwoty zapłaty (najwyższy cashback wypłacany jest w planie Metal). Revolut policzył niedawno, że przelał klientom już łącznie ok. 10 mln zł cashbacku z tytułu rezerwacji przez funkcję Stays, w tym ok. 400 tys. zł klientom z Polski. Biorąc pod uwagę średni wydatek na pobyt, kwota cashbacku wynosiła ok. 43 funtów (227 zł).

- Rynek turystyczny zmienia się dynamicznie, podążając w ślad za budżetem i potrzebami klientów. Od końca pandemii obserwujemy zwiększoną mobilność klientów, którzy gotowi są testować nowe rozwiązania. W cenie są oferty tanie i dopasowane do specyfiki wyjazdu. Dlatego poszerzamy ofertę - prócz hoteli, apartamentów i hosteli klienci będą mogli wybierać spośród setek tysięcy prywatnych domów na wynajem - mówi Christopher Guttridge, General Manager, Lifestyle Products w Revolut.

Fintech podał też, że w okresie wakacyjnym za granicę wyjechało blisko 600 tysięcy jego klientów z Polski. Jest to wzrost o 72 proc. rok do roku. W tym czasie wydali 1227 mln zł (+78 proc. r/r). Najczęściej Polacy wybierali takie kierunki jak Włochy, Chorwacja i Hiszpania. Z kolei na okres od września do listopada najwięcej rezerwacji z pomocą funkcji Stays przypadło na: Warszawę, Gdańsk, Rzym, Wiedeń, Kopenhagę, Pragę, Berlin, Wenecję, Bangkok i Nowy Jork.