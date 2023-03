Revolut rozszerza swoją ofertę o kolejne produkty finansowe. Ma być sporo tańszy od konkurencji

Zalanie czy pożar? Za co najczęściej ubezpieczyciele wypłacają pieniądze Największą plagą mieszkań, która jest też głównym tytułem do wypłaty odszkodowań, jest zalanie. Stanowi aż 60 proc. zgłaszanych przypadków. Na drugim miejscu uplasowały się pożary - wynika ze statystyk Compensy. To jednak nie jedyne zagrożenia, które mogą nas zaskoczyć i spowodować szkody.