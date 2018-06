Aplikacja do płacenia, z której na świecie korzysta prawie 2 mln osób, zadebiutowała w Polsce w tym roku. Początkowo Revolut planował pozyskać do końca roku 150 tys. polskich klientów. Już wiadomo, że plan zrealizuje z nawiązką.



- Liczba użytkowników wzrosła z 43 tys. w lutym do 130 tys. obecnie - mówi w rozmowie z "PB" podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie Karol Sadaj, dyrektor polskiego oddziału Revoluta.