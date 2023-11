Revolut prezentuje Inwestycje Pro: zaawansowany handel na giełdzie i niższe prowizje

Revolut wprowadził w Polsce pakiet Inwestycje Pro, którego posiadacze będą mogli handlować na giełdach z niższą prowizją oraz otrzymają dostęp do szeregu nowych funkcji. Pierwszy miesiąc korzystania z narzędzia jest darmowy.

Krótko po poszerzeniu oferty o akcje wybranych europejskich spółek oraz dodaniu zleceń stałych, które automatyzują zakup papierów wartościowych, Revolut powraca z kolejną nowością. Inwestycje Pro to pakiet uzupełniający do planów fintechu, dedykowany giełdowym graczom. Dzięki niemu otrzymają dostęp do zaawansowanych funkcji oraz niższych prowizji.

Wśród korzyści, które otrzymają subskrybenci pakietu Inwestycje Pro znalazły się:

obniżka prowizji za obrót akcjami do 0,12% zamiast 0,25% niezależnie od rynku i brak opłaty minimalnej (4 zł dla pozostałych klientów),

podwyższony limit zlecenia do 1,5 mln USD przy obrocie akcjami amerykańskimi i 1,5 mln EUR przy obrocie europejskimi akcjami i ETF-ami (maks. 50 000 akcji) - poza pakietem limit wynosi 10 tys. EUR lub USD,

zaawansowane narzędzia analityczne (rozbudowane wykresy, narzędzia do obliczania wyników, zestawienia zrealizowanych zysków i strat oraz alokacji portfela),

dostęp do terminala handlowego Revolut zintegrowanego z platformą TradingView,

dedykowaną obsługę klienta.

Subskrypcja Inwestycje Pro będzie kosztować w Polsce 70 PLN miesięcznie. Pierwszy testowy miesiąc jest darmowy. Pakiet można dodać do każdego z planów Revoluta poza najwyższym "Ultra" (za 210 zł miesięcznie), do którego jest dołączony za darmo.

Podobnie jak w przypadku wszystkich klientów Revoluta, subskrybenci Inwestycje Pro, mogą korzystać z takiej samej liczby bezprowizyjnych transakcji w miesiącu:

1 - przy planie Standard,

3 - plan Plus,

5 - plan Premium,

10 - przy planach Metal i Ultra.

Pakiet Inwestycje Pro zwraca się przy miesięcznym obrocie w wysokości 56 000 zł (przy planie Standard będzie to 15 transakcji o wartości 4000 złotych każda lub 73 do 1600 zł). Pakiet nie zwalnia z opłaty za przechowywanie środków, która wynosi 0,12% rocznie.

Miesięczna opłata 70 złotych może wydawać się więc wysoka. Porównując koszty z innymi brokerami znajdziemy jednak sporo gorszych ofert. Chcąc kupować amerykańskie akcje w polskich domach maklerskich trzeba zapłacić prowizję minimalną w wysokości od 5 do 25 złotych za zlecenie. Wyjątkiem jest XTB, które zwalnia z opłat handel akcjami i ETF-ami do kwoty 445 tys. złotych miesięcznie.

W przypadku międzynarodowych platform inwestycyjnych zazwyczaj płaci się do kilku centów za pojedynczą amerykańską akcję. Wyjątek stanowią bezprowizyjni brokerzy tacy jak eToro i Trading 212. W październiku porównywaliśmy koszty 10 zagranicznych brokerów, w tym DEGIRO, Saxo Bank, Interactive Brokers i eToro.

Revolut wydłuża godziny handlu

Poza Inwestycjami Pro, które stały się dostępne w Polsce oraz na terenie całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Revolut poinformował również o udostępnieniu wszystkim klientom rozszerzonych godzin handlowych na amerykańskich rynkach (NYSE i NASDAQ). Inwestorzy będą mogli kupować akcje ze Stanów Zjednoczonych od godziny 10:00 czasu polskiego do 2:00 w nocy.

Revolut zwraca jednak uwagę, że handel posesyjny wiąże się z wyższym ryzykiem niż składanie zleceń podczas regularnych godzin otwarcia giełdy (m.in. za sprawą niższej płynności).