Revolut rozdaje plan Premium za darmo. Na co zwrócić uwagę?

Revolut proponuje nowym klientom skorzystanie z planu Premium przez trzy miesiące za darmo. W ramach tego planu użytkownik może wypłacać wyższe kwoty z bankomatów, korzystać z przewalutowań bez limitów czy lepszego cashbacku. Standardowo plan Premium kosztuje 29,99 zł miesięcznie.

fot. Kamil Smyk / / Shutterstock

Revolut to popularny fintech, który oferuje zaawansowaną aplikację mobilną do zarządzania finansami. Za jej pomocą można nie tylko dokonywać zakupów zagranicznych po korzystnych kursach walutowych, ale także inwestować, lokować oszczędności, rezerwować noclegi czy inne atrakcje turystyczne. Firma zaczynała jako prosty program do rozliczeń walutowych, ale dziś jest to już prawdziwy kombajn finansowy.

Revolut i plany taryfowe

Usługi świadczone przez Revolut są zróżnicowane ze względu na zakres usług. Ich dostępność jest zależna od wybranego planu taryfowego. Takich planów jest obecnie pięć. Bezpłatny jest plan Standard, pakiet Plus kosztuje 14,99 zł miesięcznie, pakiet Premium 29,99 zł miesięcznie, pakiet Metal 49,99 zł miesięcznie, a najdroższy jest plan Ultra. Trzeba za niego zapłacić aż 210 zł co miesiąc.

Obecnie na stronie: https://www.revolut.com/promo/aff-affiliates-promo/ można skorzystać z promocji na plan Premium. Przez trzy miesiące będzie on za darmo – później cena skoczy do 29,99 zł. Jest to jednak okazja, by przetestować lepszy od Standardowego pakiet usług. W ramach tego pakietu użytkownik może otrzymać spersonalizowaną kartę Premium, otrzymuje 20 proc. zniżki na przelewy międzynarodowe, może za darmo wypłacać do 1600 zł z bankomatów, otrzymuje 0,6 proc. cashbacku od zakupów (za noclegi aż 5 proc.), tańszy dostęp do saloników na lotniskach czy lepsze oprocentowanie oszczędności (4,88 proc.). Szczegółowe porównanie planów znajduje się na tej stronie.

Plan Premium za darmo na 3 miesiące

Jak skorzystać z promocji? Należy na wskazanej wyżej stronie wprowadzić swój numer telefonu. Dostaniemy na niego link do pobrania aplikacji. Oferta jest dostępna tylko dla nowych użytkowników. Z planu Premium można zrezygnować w każdej chwili i przenieść się na bezpłatną taryfę. Revolut zaznacza jednak, że w takiej sytuacji trzeba będzie ponieść koszty wydania i przesyłki spersonalizowanej karty.

W Polsce z Revoluta korzysta 2,5 mln klientów, co czyni go jedną z najpopularniejszych aplikacji finansowych na naszym rynku. Niestety, jak pisaliśmy już na łamach Bankier.pl kilkukrotnie, czasami zdarzają się problemy z obsługą klienta. Użytkownicy zgłaszają nam problem z blokadami rachunków czy też z przelewami, które potrafią „utknąć” między bankiem a fintechem. Klienci skarżą się też m.in. na utrudniony kontakt z supportem.