Revolut okradziony na 20 mln dolarów. Winna „amerykańska specyfika”

Walka z e-wyłudzeniami i łatwiejszy dostęp do gotówki, czyli kolejna płatnicza rewolucja na horyzoncie. Oto co przyniesie PSD3 Kolejne wersje unijnej dyrektywy dotyczącej płatności zawsze przynosiły ze sobą duże zmiany. Pierwsza oddzieliła bankowość od usług płatniczych, druga – m.in. otworzyła drogę do wykorzystania danych ukrytych do tej pory w bankowych „sejfach”. Podsumowujemy, co wnosi ze sobą trzecia edycja PSD.