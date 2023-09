Revolut ma już 3 mln klientów w Polsce. Zaczyna rozpychać się w ofercie dla firm

Revolut jest dobrze znany polskim użytkownikom aplikacji finansowych. Nie każdy jednak wie, że z jego usług mogą korzystać także klienci firmowi. Fintech proponuje im cztery plany taryfowe – od bezpłatnego po rozbudowany Enterprise. Sprawdziliśmy, co wchodzi w skład poszczególnych rozwiązań.

Revolut to fintech z licencją bankową, którego rdzeniem jest aplikacja mobilna (ale ma też wersję webową). Oferuje szeroki zakres usług finansowych – od wymiany walut po rozliczenia czy wirtualne skrytki sejfowe. Dziś w zasadzie jest to już kombajn finansowy, który z powodzeniem może zastąpić tradycyjny bank. I to już się dzieje. Firma chwali się, że ma już 30 mln użytkowników na całym świecie, a tylko w Polsce z jego usług korzysta 3 mln osób. To dużo. Więcej niż na przykład klientów ma bank Credit Agricole.

Każdego miesiąca do Revoluta dołącza ponad 1 milion osób na świecie i ponad 100 tysięcy w Polsce. Od maja do sierpnia 2023 r. ponad 900 tysięcy klientów płaciło za granicą przy użyciu karty Revolut - wydali w ten sposób ponad 2 miliardy złotych. Fintech właśnie uruchamia swoją pierwszą kampanię reklamową w telewizji. Chce jeszcze bardziej zwiększyć rozpoznawalność marki.

Z usług firmy korzystają klienci detaliczni, ale Revolut ma też ofertę dla klientów firmowych. Rozwiązanie to może się sprawdzić zwłaszcza u tych przedsiębiorców, którzy na co dzień rozliczają się z zagranicznymi kontrahentami. Podobnie jak w ofercie detalicznej, także i tu ofertę podzielono na cztery plany taryfowe – zróżnicowane ze względu na potrzeby użytkowników.

Revolut Business - plany

Bezpłatny jest plan Free. W jego ramach użytkownik otrzymuje plastikową kartę firmową, ale może korzystać też z jej wirtualnego odpowiednika. Niestety w bezpłatnym planie nie ma darmowych płatności międzynarodowych – trzeba za nie zapłacić 15 zł. W pakiecie jest pięć przelewów lokalnych, a za każdy kolejny pobierana jest opłata w wysokości 1 zł. Firma pobiera też 0,4 proc. prowizji za wymianę walut po rzeczywistym kursie. Opłata za wymianę kryptowalut kosztuje w tym planie 1,99 proc.

Więcej możliwości daje plan Grow, ale kosztuje już 125 zł miesięcznie. Użytkownik może dostać bez opłat metalową kartę płatniczą (a także plastiki). W pakiecie jest 10 przelewów międzynarodowych za darmo i 100 przelewów lokalnych. Użytkownik może wymieniać waluty po rzeczywistym kursie do kwoty 50 000 zł bez prowizji (powyżej wynosi ona 0,4 proc.). Opłata za wymianę kryptowalut jest niższa niż w planie Free i wynosi 0,99 proc.

Dla bardziej wymagających klientów przygotowano plan Scale. Tu opłata miesięczna wynosi 500 zł. Można mieć dwie metalowe karty za darmo, 50 przelewów międzynarodowych i 1000 lokalnych. Bezpłatny limit na wymianę walut wynosi 250 tys. zł. Podobnie jak w planie Grow, wymiana kryptowalut kosztuje 0,99 proc.

Z kolei duże firmy mogą skorzystać z planu Enterprise. Opłata za ten pakiet oraz warunki korzystania z usługi są indywidualnie negocjowane.

W każdym z pakietów znajdują się także dodatkowe usługi. Ich szczegółowe zestawienie znajdą Państwo pod tym linkiem. To na przykład: zarządzanie listą płac zespołu, tworzenie i śledzenie faktur, przyjmowanie płatności na własnej stronie internetowej, konta lokalne w GBP i EUR, zarządzanie przelewami cyklicznymi, przechowywanie i wymiana do 25 walut i wiele innych. Warta uwagi jest także funkcja Tap to Pay, za pomocą której można zamienić swojego iPhona w terminal płatniczy.

Revolut – alternatywa dla tradycyjnych banków

Revolut może stanowić alternatywę dla tradycyjnych usług bankowych. Z jego usług mogą korzystać drobni przedsiębiorcy (np. freelancerzy), jak również duże przedsiębiorstwa. Ważne jest jednak, by dobrać odpowiedni plan taryfowy do planowanej skali działalności. W zależności od potrzeb firmy może to być bezpłatny, ale okrojony z usług plan Free, lub rozbudowany pakiet Scale. Przed skorzystaniem z oferty, warto dokładnie przemyśleć, która z taryf będzie odpowiednia do rodzaju prowadzonej przez nas działalności.

Warto mieć na uwadze jeszcze jedną kwestię. Revolut podkreśla, że użytkownicy mogą korzystać z całodobowej pomocy technicznej. Niestety, jak pisaliśmy już na łamach Bankier.pl, czasami zdarzają się problemy z obsługą klienta. Użytkownicy indywidualni zgłaszają nam problem z blokadami rachunków czy też z przelewami, które potrafią „utknąć” między bankiem a fintechem. Klienci skarżą się też m.in. na utrudniony kontakt z supportem. Firma zapewnia, że to incydentalne przypadki, ale warto mieć tę kwestię na uwadze otwierając konto biznesowe.

