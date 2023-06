Revolut Ultra - startuje najdroższy pakiet z kartą pokrytą platyną. Tyle trzeba za niego zapłacić

Tak jak zapowiadano, Revolut wprowadza plan dla najbardziej wymagających klientów. Revolut Ultra to nie tylko szereg luksusów i udogodnień, ale i bardzo wysoka cena. Co firma oferuje w swoim najlepszym pakiecie? Sprawdzamy.

Na początku roku Revolut zapowiedział wprowadzenie pakietu dla najbardziej wymagających klientów. – Nie ma na rynku w Europie takiej propozycji, żaden gracz w sektorze usług finansowych czegoś takiego nie oferuje. To unikatowa, odważna oferta dla osób, którzy cenią ekskluzywny styl życia, luksusowe podróże i wyjątkowe produkty inwestycyjne – zachwalała wówczas Revolut Ultra Tara Massoudi, General Manager Produktów Premium w Revolut.

W końcu ujawniono szczegóły oferty. W najbliższych dniach pierwsi klienci otrzymają zaproszenie do aktywacji nowego planu. Na liście oczekujących na premierę jest 15 tys. osób z Polski, a 430 tys. na całym świecie. Co można zyskać w najdroższym pakiecie Revoluta, kosztującym aż 260 złotych miesięcznie? (Można dokonać również płatności za cały za rok - 2520 zł, czyli ok. 210 zł/m-c). Lista jest udogodnień jest długa.

Revolut Ultra - korzyści

Zwykłe karty przeważnie nie oferują żadnych korzyści. Zupełnie inaczej jest w Revolut Ultra, gdzie klient może mieć problem, by spamiętać je wszystkie. W najdroższym pakiecie otrzymamy kartę płatniczą pokrytą warstwą platyny, która na pewno wyróżni nas w tłumie.

Revolut Ultra to dobre rozwiązanie dla tych, którzy kochają podróże - klient otrzyma bowiem zwrot kosztów w razie rezygnacji z podróży. Zyska także dostęp do 1400 saloników lotniskowych (DragonPass), ubezpieczenie bagażu (w przypadku jego zgubienia lub uszkodzenia), ubezpieczenie na wypadek opóźnienia lotów czy ochronę wynajmowanego samochodu.

Dla klientów Revolut Ultra udostępniono także szereg korzyści płynących z zakupów. To m.in. 1,2 proc. cashbacku za wydatki kartą Revolut Pro, ochrona zakupów (przed ich zniszczeniem lub kradzieżą) do kwoty 10 tys. euro, ubezpieczenie biletów na imprezy do 5 tys. euro czy gwarancja zwrotu zakupów do 600 euro w okresie do 90 dni od dnia zakupu. Dodatkowo wybrane osoby uzyskają dodatkowe 5 proc. cashbacku za zakupy kartą w pierwszym miesiącu.

W ramach Revolut Ultra można otrzymać również ubezpieczenie medyczne i dentystyczne, dostęp do wirtualnej szyfrowanej sieci prywatnej NordVPN, wstęp do co-worków sieci WeWork (3/m-c), ale także na siłownie i spa z ClassPass (20 kredytów/m-c) czy prenumeratę dziennika "Financial Times". Z czasem korzyści ma być jeszcze więcej.

Revolut Ultra - inwestowanie i wymiana walut

Klienci Revolut Ultra uzyskają także dostęp do lepszych warunków inwestowania czy wymiany walut.

Na koncie oszczędnościowym można zyskać 5,2 proc. rocznie - z dzienną kapitalizacją (w zależności od dostępności na rynku). Bez opłat, bez minimalnej wysokości wpłat i bez wymagań dotyczących minimalnego salda - czytamy na stronie fintechu.

Revolut Ultra to również niższe prowizje od obrotu kryptowalutami - 0,49 proc. - czy towarami - 1,49 proc.

W planie Standard opłaty za handel kryptowalutami wynoszą 1,99 proc. (opłata minimalna to 5,99 zł). Zyskać można również 10 transakcji giełdowych w miesiącu bez prowizji. Po przekroczeniu limitu prowizja wyniesie 0,12 proc. kwoty zlecenia (lub minimalną opłatę właściwą dla danego kraju).