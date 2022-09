Kolejna konkurencja dla Blika? Startuje Revolut Pay

/ Revolut

Fintech Revolut udostępnił nową metodę płatności za zakupy internetowe. Nosi ona nazwę Revolut Pay i pozwala na szybkie opłacenie koszyka. System wykorzystuje kody QR (w przypadku płatności przez komputer) lub płatność bezpośrednio w aplikacji (przy zakupach telefonem).

Pisałem niedawno o nowej metodzie płatności za zakupy internetowe, jaką jest Visa Mobile. To ciekawe rozwiązanie, które może stanowić alternatywę dla bijącego rekordy popularności Blika. Jak się jednak okazuje, firm które chcą uszczknąć dla siebie kawałek tortu płatności, jest coraz więcej. Właśnie dołączył do nich Revolut ze swoją nową usługą – Revolut Pay.

Sama płatność także i tu jest prosta. Po wybraniu w bramce płatniczej opcji Revolut Pay klient musi zeskanować wyświetlany na ekranie komputera kod QR, zalogować się do aplikacji i zatwierdzić transakcję. Jeśli natomiast robi zakupy przez telefon, to nie musi już nic skanować – po wybraniu opcji Revolut Pay przechodzi bezpośrednio do aplikacji i tam zatwierdza płatność. Dodatkowym atutem jest możliwość korzystania z cashbacku, który oferuje Revolut – jest to zwrot określonego procentu od wydanej kwoty w sklepie. Revolut Pay można przetestować w sklepie internetowym steelblue.pl.

Udostępnienie nowego schematu płatności to jedno. Revolut musi teraz zadbać o to, by metoda ta stała się dostępna w możliwie najszerszej grupie sklepów internetowych. To może oznaczać konieczność zintegrowania się z najpopularniejszymi bramkami płatniczymi. Na przykład wspomniana wyżej Visa Mobile dostępna jest na razie w bramce Przelewy24 i kilkudziesięciu innych sklepach internetowych. Budowanie takiego ekosystemu nie jest proste. Revolut pisze natomiast, że firmy mogą dodać i aktywować Revolut Pay na swoich stronach mobilnych i w internecie, dzięki łatwym do zainstalowania wtyczkom.

Revolut ma duże ambicje. W komunikacie prasowym podkreśla, że za pomocą nowej metody płatności chce podbić rynek e-commerce. Zapewnia, że usługodawcy dzięki Revolut Pay mogą przyjmować płatności, przy niewielkim koszcie, w ponad 20 walutach. Środki mają pojawić się bezpośrednio na koncie Revolut Business usługodawcy w ciągu 24 godzin.