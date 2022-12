Reuters: eksport rosyjskiego gazu do Europy przez gazociągi spadł do najniższego poziomu od rozpadu ZSRR

Do portu w Inkoo przybył pływający terminal LNG. Pozwoli na zastąpienie gazu z Rosji

Do portu w Inkoo nad Zatoką Fińską dotarł w środę mobilny gazoport. LNG dostarczany tankowcami do statku-terminala ma zastąpić import gazu ziemnego z Rosji. Po regazyfikacji, surowiec może być przesyłany rurociągiem Baltic Connector do krajów bałtyckich, a także do Polski – poinformował operator Gasgrid.