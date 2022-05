Reuters: Węgry i Słowacja będą mogły importować rosyjską ropę do końca 2023 roku

Sąd na Fidżi zgodził się na konfiskatę przez USA superjachtu, który może należeć do rosyjskiego oligarchy

Sąd na Fidżi przychylił się do wniosku władz USA o konfiskatę superjachtu Amadea, który ich zdaniem należy do objętego zachodnimi sankcjami rosyjskiego oligarchy Sulejmana Kerimowa – podała we wtorek stacja CNN. Według Bloomberga łódź jest warta 325 mln USD.