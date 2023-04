Reuters: USA mogą sprzedać Turcji sprzęt wojskowy. Pierwszy raz od wielu lat

Biały Dom zamierza zezwolić na sprzedanie Turcji pakietu modernizacyjnego do posiadanych przez nią myśliwców F-16, jeśli transakcję tę zaaprobuje Kongres USA - podaje w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na źródła.

fot. Sascha Hahn / / Shutterstock

Reuters przypomina, że jeśli cały Kongres zatwierdzi tę transakcję, to będzie to pierwsza od wielu lat sprzedaż sprzętu wojskowego dla Turcji, na jaką zgodzą się kongresmeni. Nieformalną zgodę na sprzedaż pakietu wyraziły komisje spraw zagranicznych Izby Reprezentantów i Senatu USA. Departament Stanu odmówił skomentowania informacji o planowanej dostawie. Źródła agencji Reutera nie podały wartości transakcji.

Turcja wyraziła niedawno zgodę na przyjęcie Finlandii do NATO, nadal blokuje jednak wniosek Szwecji o akcesję do Sojuszu.

Sprzedaż pakietu modernizacyjnego do posiadanych przez Turcję myśliwców F-16 to transakcja niezwiązana z wnioskiem Ankary z października 2021 roku, kiedy to turecki rząd zwrócił się do Waszyngtonu o sprzedaż 40 myśliwców Lockheed Martin Corp F-16 za 20 miliardów dolarów.

W lutym ponadpartyjna grupa senatorów oznajmiła w liście do prezydenta USA Joe Bidena, że Kongres USA nie może poprzeć wartej 20 miliardów dolarów sprzedaży myśliwców F-16 Turcji, dopóki Ankara nie ratyfikuje członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO.(PAP)

fit/ tebe/ arch/