Reuters: Rosja wyeksportowała w tym roku węgiel z zaanektowanych terenów Ukrainy do Turcji

Rosja wyeksportowała w tym roku do Turcji z zaanektowanych terenów Ukrainy węgiel o wartości co najmniej 14,3 mln dolarów – informuje we wtorek agencja Reutera, na podstawie rosyjskich danych celnych, do których uzyskała dostęp.

fot. Ilya Naymushin / / Reuters

Od lutego do lipca bieżącego roku do Turcji dostarczono około 160 tys. ton węgla wydobytego w obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy. Dwóch producentów wymienionych w danych celnych potwierdziło agencji Reutera, że przetransportowali w tym czasie węgiel z tych dwóch obwodów do Turcji.

W odróżnieniu od USA i UE Turcja, która należy do NATO, nie wprowadziła ograniczeń na handel z Rosją ani z terenami Ukrainy okupowanymi przez Rosję.

Po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej wojny przeciw Ukrainie Ankara wielokrotnie podkreślała, że uznaje integralność terytorialną Ukrainy. Turcja odegrała też kluczową rolę mediacyjną w wynegocjowaniu umowy zbożowej, umożliwiającej eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne.

Z danych handlowych, które widziała agencja Reutera, wynika, że na Turcję przypadało we wspomnianym okresie 95 proc. eksportu z anektowanych terenów Ukrainy.

Już w listopadzie zeszłego roku ówczesny szef okupacyjnych władz tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Witalij Chocenko powiedział, że węgiel z tego regionu importuje Turcja, skąd trafia on na rynki Bliskiego Wschodu i Afryki.

Z danych handlowych wynika, że część tego węgla trafiła do Turcji przez Rostów nad Donem, a część przez czarnomorski port Noworosyjsk. Oba te miasta mają połączenia kolejowe z Donieckiem i Ługańskiem.

Dostawy do Turcji potwierdził agencji Reutera dyrektor prywatnej kopalni Nedra-06, która działa w miejscowości Antracyt pod Ługańskiem, Anton Nadiejew. Odmówił jednak podania szczegółów.

Także producent węgla z Doniecka Denis Karaszczuk potwierdził, że wysłał do Turcji pewną ilość węgla. (PAP)

mw/ adj/