Reuters: Putin spotkał się z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem

Kim Dzong Un przybył do Rosji na spotkanie z Putinem Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un opuścił w niedzielę wieczorem Pjongjang i udał się prywatnym pociągiem w podróż do Rosji - poinformowała we wtorek północnokoreańska agencja prasowa KCNA. Według agencji Kimowi towarzyszy delegacja najwyższych rangą osobistości rządowych, w tym dowódców wojskowych.,