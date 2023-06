Reuters: NATO nie udało się uzgodnić pierwszych od zimnej wojny planów obronnych

Stoltenberg: Ukraina zbliżyła się do NATO w ciągu ostatniej dekady Sojusznicy zgadzają się, że Ukraina zbliżyła się do NATO w ciągu ostatniej dekady - powiedział w piątek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po zakończeniu dwudniowego spotkania ministrów obrony krajów należących do Sojuszu.