Iran rozpoczął wzbogacanie uranu do 60 proc.

W podziemnych zakładach Fordo w środkowym Iranie rozpoczęto wzbogacanie uranu do 60 proc. w odpowiedzi na rezolucję Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), wzywającą Iran do większej współpracy - podał we wtorek Reuters, powołując się na irańską agencję SNN.