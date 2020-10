Reuters: Aegon chce wyjść z Polski

fot. STR / Reuters

Holenderski ubezpieczyciel Aegon chce sprzedać oddział zajmujący się działalnością w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce – informuje Reuters.

Jak donosi agencja powołująca się na dwa źródła, holenderska spółka chce w ten sposób pozyskać środki potrzebne na lepsze przetrwanie koronawirusowego kryzysu. Pod młotek ma trafić ramię firmy funkcjonujące na Węgrzech, w Polsce, Rumunii czy Turcji.

Wartość transakcji miałaby opiewać na ok. 650 mln euro, a zainteresowane mogłyby być holenderska NN Group, belgijskie KBC czy niemiecki Allianz. Reuters przypomina, że już w 2018 r. Aegon wyszedł z Czech i Słowacji – tamtejszy oddział za 155 mln euro przejęła NN Group.

Aegon w Polsce reprezentuje pięć podmiotów: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Aegon Ubezpieczenia Majątkowe, Aegon Services Sp. z o.o. i Profitowi.pl. Do polski firma weszła w 2005 r., kupując Nationwinde Polska. Była to pierwszy po przystąpieniu do UE bezpośrednia inwestycja w Polsce unijnej firmy ubezpieczeniowej.

MZ