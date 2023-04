"Return of the King" na koronację w angielskich pubach

"Powrót króla" w pubach. I nie chodzi o seanse filmowe z trylogią Petera Jacksona, który uwiecznił twórczość na srebrnym ekranie J. R.R. Tolkiena. Ale idzie tak samo do głowy. To nowe piwo, które ma uhonorować zbliżającą się wielkimi krokami koronację.

fot. PETER NICHOLLS / / Reuters / Forum

Browar Windsor&Eton wprowadziło do oferty nowe piwo z okazji koronacji Karola III o nazwie "Powrót króla". Jak przekonuje założyciel i prezes browaru Will Calvert, stworzyli zbilansowaną recepturę, używając organicznego jęczmienia z lokalnego uprawy Royal Farm i organicznego angielskiego chmielu - donosi beerguild.co.uk. Przepis więc doskonale odzwierciedla zamiłowania króla do ekologii.

Butelki zdobi etykieta, na której widzimy siedzącego Karola w ceremonialnym mundurze w otoczeniu ptaków, motyli i pszczół z jego ukochanej wsi.

Skąd pomysł na nazwę "Powrót króla"? Przez 850 lat historii brytyjskiej korony Wyspami rządzili mężczyźni, ale jak się okazuje to królowe: Elżbieta I, Wiktoria i Elżbieta II. - Jednym z najbardziej zaskakujących elementów nowej monarchii jest to, że po 70 latach śpiewania hymnu wers "Boże chroń królową" musimy zastąpić "Boże chroń króla". To swoisty kamień milowy. Dlatego uważamy, ze "Powrót króla" skłoni i naszych rodaków i turystów do sięgnięcia po piwo podczas toastów za szczęśliwe i długie rządy - wyznaje Jon Radford, dyrektor zarządzający browaru.

"Powrót króla" będzie dostępny w butelkach o pojemności 500 mln i puszkach 440 mln oraz w beczkach. Zawiera on 4,2 proc. alkoholu.

Koronacja odbędzie się w sobotę, 6 maja. Uroczystości potrwają do poniedziałku, 8 maja, który to w Wielkiej Brytanii będzie dniem wolnym od pracy. Koronacja będzie też elementem "odchudzonej monarchii", której zalążek już widzieliśmy m.in. podczas opuszczania nieruchomości przez poszczególnych członków rodziny.

