Restauratorzy walczą o przetrwanie [Program Antykryzysowy]

fot. David Tadevosian / Shutterstock

W dzisiejszym Programie Antykryzysowym rozmawiamy o tym, jak wyglądał rok 2020 w gastronomii, które lokale najbardziej ucierpiały wskutek pandemii i związanych z nią obostrzeń, który lockdown był bardziej dotkliwy dla branży oraz jak może wyglądać nowy rok w restauracjach i kawiarniach. Rozmawiamy też o jedzeniu zamawianym do domu - ile zamawialiśmy, co zamawialiśmy i za ile.