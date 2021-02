Restauracja we Florencji nie obsługuje polityków. "Zapomnieli o branży gastronomicznej"

Zakaz podróży między regionami Włoch ma być przedłużony

Do 5 marca ma zostać przedłużony we Włoszech obowiązujący obecnie do 15 lutego z powodu pandemii Covid-19 zakaz podróży między regionami bez ważnej przyczyny - podają w środę media. Decyzję tę podejmie ustępujący rząd Giuseppe Contego wydając nadzwyczajne rozporządzenie lub nowy - Mario Draghiego.