Restauracja w Warszawie wprowadza ograniczenia. Wejdą tylko zaszczepieni, ozdrowieńcy lub z negatywny testem

/ Der Elefant

Do warszawskiej restauracji "Der Elefant" wejdą tylko osoby zaszczepione, ozdrowieńcy oraz klienci z negatywnym testem na COVID-19 wykonanym maksymalnie do 48 godzin wcześniej. To pierwszy lokal gastronomiczny w Polsce, który wprowadza tego typu ograniczenia, twierdzi właściciel.

Pierwsza restauracja w Polsce, na wzór innych państw europejskich, wprowadza ograniczenia dla osób niezaszczepionych. Warszawska restauracja "Der Elefant" od 1 października będzie obsługiwać wyłącznie gości zaszczepionych (legitymujących się tzw. paszportem covidowym), osoby, które posiadają dokument potwierdzający, że są ozdrowieńcami oraz klientów, którzy przedstawią negatywny wynik test na obecność COVID-19 wykonany maksymalnie przed 48 godzinami.

Przeczytaj także Większość przeciwników szczepień obawia się negatywnego wpływu IV fali na finanse [Badanie]

Pracownicy restauracji zlokalizowanej przy Placu Bankowym w Warszawie, oprócz zweryfikowania, czy klienci posiadają odpowiedni dokument, poproszą o pokazanie dowodu tożsamości. Wprowadzenie ograniczenia ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno dla osób zatrudnionych w lokalu gastronomicznym, jak i gości - podkreśla właściciel restauracji Artur Jarczyński.

Na ten moment w Polsce nie obowiązują przepisy ograniczające możliwość przebywania w restauracjach, barach, teatrach, czy kinach osób, które nie są zaszczepione. Natomiast wśród innych państw Europy jest to już dość powszechny standard wprowadzony przed tegorocznymi wakacjami.

Przeczytaj także WHO zawiesiła proces zatwierdzania szczepionki Sputnik V

DF