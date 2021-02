Respiratory od firmy E&K. Komornik zajął 418 urządzeń na rzecz roszczeń resortu zdrowia

fot. Phonlamai Photo / Shutterstock

Komornik zajął 418 respiratorów na lotnisku Chopina na rzecz roszczeń Ministerstwa Zdrowia za niedostarczone przez spółkę E&K na początku pandemii respiratory - dowiedziała się PAP ze źródeł związanych ze sprawą. Każda sprzedaż sprzętu przez właścicieli wymaga zgody MZ i przekazania jej środków z transakcji.

Kilkanaście dni temu Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek MZ o zabezpieczenie pozostałych zobowiązań spółki E&K, nałożył na właścicieli zatrzymanego na granicy celnej na Okęciu majątku do wpłaty do MZ odpowiedniej, ustalonej przez sąd kwoty za każde z urządzeń, które zostanie sprzedane. Jedną z opcji jest teraz spieniężenie sprzętu przez właścicieli, co zaspokoiłoby roszczenia resortu.

Według nieoficjalnych informacji PAP wartość urządzeń to co najmniej 25 tys. euro za sztukę. Takie zabezpieczenie komornicze i sądowe pozwoli pokryć całą pozostałą do uregulowania kwotę zobowiązań firmy E&K wobec resortu zdrowia - wynika z ustaleń PAP.

Pozostające do uregulowania środki E&K to ok. 25 mln zł. W czwartek w rozmowie z PAP rzecznik prasowy ministra zdrowia Wojciech Andrusiewicz potwierdził, że 16 lutego komornik wykonał na Okęciu czynności na rzecz resortu zdrowia.

Ocenił, że to kolejny krok w skutecznym zabezpieczeniu roszczeń należnych ze strony E&K.

Firma E&K, należąca według mediów do handlarza bronią, w 2020 r. podpisała z MZ umowę na dostawę respiratorów, jednak nie wywiązała się w całości kontraktu - dostarczyła 200 sztuk respiratorów. W związku z niedotrzymaniem terminu dostaw sprzętu, który miał trafić do MZ w kwietniu i w maju, resort odstąpił od umowy i otrzymał zwrot przedpłaconych pieniędzy w kwocie ponad 14 mln euro.

Na firmę nałożono też kary umowne w wysokości 10 proc. wartości niezrealizowanego zamówienia, a za opóźnienie w dostawie w wysokości 0,2 proc. wartości dostawy za każdy dzień zwłoki. MZ udało się wcześniej zabezpieczyć ok. 26 mln zł zobowiązań spółki.

