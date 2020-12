Respiratory marnują się na Narodowym? Szef KPRM odpowiada na zarzuty

fot. Jakub Szymczuk / KPRP

W Polsce mamy 1300 wolnych respiratorów i około 18 tys. wolnych łóżek covidowych - tak szef KPRM Michał Dworczyk odniósł się do doniesień medialnych o braku sprzętu w szpitalach. Zaapelował również do polityków opozycji o odpowiedzialność i niewykorzystywanie epidemii do celów politycznych.

Szef KPRM podczas piątkowej konferencji prasowej odniósł się do - jak mówił - "fake newsów przekazywanych przez parlamentarzystów opozycji" dotyczących dostępności sprzętu medycznego.

"Dzisiaj pojawiła się informacja przekazywana przez polityków opozycji, że brakuje respiratorów, że stoją takie urządzenia rzekomo niewykorzystywane w szpitalu narodowym na Stadionie Narodowym w Warszawie, natomiast w innych szpitalach brakuje takich urządzeń. Chciałbym zdementować te informacje i zaapelować do polityków, niezależnie od tego jakie barwy polityczne reprezentują, o odpowiedzialność i niewykorzystywanie epidemii do tego, żeby realizować jakieś partykularne cele politycznego" - powiedział Dworczyk.

"Dzisiaj mamy w Polsce około 18 tysięcy wolnych łóżek covidowych i około 1300 wolnych respiratorów dla pacjentów covidowych" - poinformował.

Szef kancelarii premiera dodał, że na samym Mazowszy wolnych jest około 2,5 tys. łóżek covidowych oraz około 130 respiratorów dla pacjentów covidowych. Podkreślał przy tym, że w razie zgłaszania zapotrzebowania Agencja Rezerw Materiałowych wydaje kolejne respiratory i kardiomonitory.

Zapewnił, że każdy szpital, który zgłasza uzasadnioną potrzebę dotyczącą sprzętu, otrzymuje ten sprzęt.

"Jeśli ktoś posiada informacje, że jakaś placówka nie posiada sprzętu, a potrzebuje go pozyskać, to prosimy o informacje, bo te, które zostały przedstawione za pośrednictwem niektórych mediów są fałszywe" - stwierdził Dworczyk.

Szef KPRM odniósł się do artykułu "Faktu" z piątku - "Opozycja oskarża: respiratory marnują się na Narodowym!". W tekście "Fakt" powołuje się na informacje posłów KO Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego. Posłowie KO powiedzieli gazecie m.in. że według ich informacji w szpitalach brakuje sprzętu, personelu, leków i osocza, a sprzęt na Stadionie Narodowym jest nieużywany. (PAP)

autor: Mateusz Roszak, Karolina Kropiwiec

mro/ kkr/ godl/