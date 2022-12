Resort zdrowia: Polska przekaże ukraińskich chorych innym krajom UE

Polska szykuje się do intensyfikacji transportów ukraińskich pacjentów do innych państw Europy. Część z nich, m.in. ranni żołnierze, trafi także do polskich szpitali – powiedział PAP rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

W środę w Medevac Hub Jasionka planowana jest konferencja prasowa o pomocy medycznej dla obywateli objętej wojną Ukrainy. Uczestniczyć będą w niej m.in. minister zdrowia Adam Niedzielski, minister zdrowia Ukrainy Wiktor Liaszko i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.

Zgodnie z zapowiedzią MZ, przed spotkaniem z mediami z lotniska Rzeszów-Jasionka odleci specjalny samolot, który zabierze ukraińskich pacjentów na leczenie do innych państw europejskich.

"W środę z Medevac Hub Jasionka odlatuje kolejna grupa pacjentów. 14 osób wraz z rodzinami przyjechało we wtorek. Samolot zabierze ich na leczenie do Norwegii” – przekazał PAP Andrusiewicz.

"Polska szykuje się do intensyfikacji transportów ukraińskich pacjentów do innych państw Europy w związku ze wzmożonymi działaniami zbrojnymi na Ukrainie i brakiem energii w tamtejszych szpitalach. Część pacjentów trafi też do polskich szpitali, są wśród nich również ranni żołnierze, którzy często po leczeniu w Polsce wracają na front” – podał rzecznik.

Środa jest 308. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

