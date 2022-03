Resort zdrowia: Ostateczna decyzja w sprawie maseczek należy do premiera

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Rekomendacja ministra zdrowia dotyczy zakończenia obowiązku noszenia maseczek od 1 kwietnia, izolacja i kwarantanna też raczej powinny zniknąć z naszego życia. Ostateczną decyzję podejmie premier – powiedział w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Andrusiewicz był pytany w Polsat News o rekomendację ministra zdrowia, żeby od początku kwietnia znieść przepisy dotyczące noszenia maseczek, nakładania kwarantanny i izolowania.

"Każda rekomendacja ministra zdrowia rodzi ekstremizmy po dwóch stronach – jedni opowiadają się kategorycznie za, inni kategorycznie przeciw" – ocenił rzecznik MZ.

"To jest na razie rekomendacja, na tej bazie premier podejmie ostateczną decyzję. Rekomendacja jest taka, że kończymy z noszeniem maseczek. Rekomendacja jest, by to było od 1 kwietnia" – przypomniał Andrusiewicz.

Jak dodał, izolacja i kwarantanna też raczej powinny zniknąć z naszego życia.

"Pozostaną zwolnienia lekarskie, ale nie znikną testy. Testy nadal z nami pozostaną i myślę, że teraz, kiedy może nie być izolacji i kwarantanny, więcej osób nawet zechce się testować i więcej osób będzie się decydowało na zwolnienie lekarskie, czyli poniekąd na samoizolację" – powiedział.

Pytany o to, czy MZ nadal rekomenduje szczepienia przeciw COVID-19, potwierdził.

"Rekomendacja co do szczepień jest, była i będzie zawsze. W tej chwili prowadzimy akcję w kierunku obywateli Ukrainy, który do nas przybyli" – poinformował. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

