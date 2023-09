Resort zapewniał, że zmian w podatkach nie będzie. Pomimo to konsultacje się odbyły

Rząd wycofał się z projektu ustawy o kolejnych zmianach w prawie podatkowym, ale oficjalne konsultacje nie zostały odwołane. W tej turze ustawodawca na tapet bierze przedsiębiorców. Nowe pomysły dają możliwość wszczynania kontroli celno-skarbowej bez podstaw i limitu czasowego - alarmują eksperci.

W nowych przepisach znajduje się kontrowersyjny zapis dotyczący przedawnień. „Bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia kontroli celno-skarbowej" - czytamy w projekcie ustawy. W praktyce oznacza to, że jeżeli kontrola celno-skarbowa rozpocznie się przed upływem 5 lat, to może potrwać, tak długo jak będzie chciał fiskus.

Obecnie przepisy Ordynacji podatkowej wskazują, że po upływie pięciu lat skarbówka nie może już dochodzić niezapłaconego podatku.

- Gdyby nowe przepisy weszły w życie, przedawnienie zostałoby zawieszone już w sytuacji, gdy urząd celno-skarbowy podejmie kontrolę celno-skarbową. Samo wszczęcie kontroli mogłoby nastąpić tuż przed samym końcem okresu przedawnienia, czyli w ostatnim, piątym roku. Tak sformułowana przesłanka zawieszenia biegu terminu przedawnienia daje możliwości do nadużywania tej instytucji przez urzędy celno-skarbowe. Urzędy miałyby bowiem podstawę do wszczynania kontroli celno-skarbowej bez podstaw merytorycznych, a jedynie w celu zawieszenia terminu przedawnienia podatku, tym samym tracąc motywację do szybkiego zakończenia sprawy. Jeśli organy podatkowe stosowałyby nowy przepis instrumentalnie, liczba kontroli celno-skarbowych zaczęłaby wzrastać oraz wydłużać się, a tym samym status podatnika stałby się niepewny z uwagi na brak gwarancji co do tego, kiedy nastąpi przedawnienie potencjalnych zaległości oraz kiedy zakończy się kontrola. - komentuje Anna Słomińska-Wernik na łamach "Rzeczpospolitej".

- Zawieszenie przedawnienia w związku z wszczęciem kontroli celno-skarbowej praktycznie burzy porządek konstytucyjny, destabilizuje system podatkowy, powoduje, że staje się on nieprzewidywalny, a status podatnika niepewny, bo nie może mieć pewności co do tego, kiedy nastąpi przedawnienie potencjalnych zaległości - mówi Przemysław Hinc, doradca podatkowy.

Resort zapewniał, że zmian nie będzie, ale konsultacje przeprowadził

Ministerstwo Finansów w lipcu br. zapewniało, że „do rządowego wykazu prac legislacyjnych nie zostały wpisane zmiany w ordynacji podatkowej” oraz podkreślało, że „taki projekt nie będzie procedowany”. Jednak na początku września zakończyły się oficjalne konsultacje w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

- Rząd zapewnia co prawda, że projekt ten nie będzie procedowany, ale oficjalnie konsultacje nie zostały jednak odwołane i istnieje możliwość dalszych prac nad regulacjami w nowej kadencji parlamentu - podkreśla Konfederacja Lewiatan cytowana przez "Rz".

