Resort wstrzymuje wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości. Fundacja Tadeusza Rydzyka bez pieniędzy?

27 grudnia zostały wstrzymane wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości - poinformował resort. Od tego dnia każda płatność przed zrealizowaniem podlega analizie merytorycznej i nie zostanie wykonana bez indywidualnej zgody - czytamy.

Fundusz Sprawiedliwości jest funduszem celowym i powinien finansować wyłącznie precyzyjnie wskazane zadania państwowe - zaznacza ministerstwo. Wstrzymanie wypłat nie oznacza wypowiedzenia umów. Te będą jednak wnikliwie analizowane.

Już w 2021 r. wiadomo było, że jedynie 34 proc. pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości trafiło na pomoc ofiarom przestępstw, a 4 proc. na pomoc postpenitencjarną. Pozostałe 62 proc. trafiło na cel określany jako zapobieganie przestępczości, który został dopisany w 2017 roku za czasów kierowania przez Zbigniewa Ziobrę. Zabrakło pieniędzy między innymi na pensje pracowników socjalnych. Finansowano za to sprzęt AGD dla kół gospodyń wiejskich, wozy strażackie czy działalność księdza Tadeusza Rydzyka.

Szef resortu sprawiedliwości finansował zadania niezwiązane z celami Funduszu Sprawiedliwości, nadużywał pozanaborowego trybu finansowania oraz podejmował arbitralne decyzje o odmowie przyznania dotacji - mówił prezes NIK Marian Banaś, przedstawiając senatorom informację dotyczącą kontroli w tej sprawie.

Teraz, po zmianie władzy, resort sprawiedliwości rozpoczął szczegółowy audyt funduszu. Urzędnicy chcą się dowiedzieć, czy przyznanie konkretnych dotacji jest zgodne z zadaniami funduszu oraz zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych takimi jak jawność, oszczędność czy celowość.

W pierwszym etapie kontroli weryfikowane są wypłaty, które były zaplanowane na styczeń 2024 r. Ministerstwo dołoży wszelkich starań, by wypłaty, co do których nie ma wątpliwości, były zrealizowane jak najszybciej. Ponadto w resorcie trwają także prace nad powołaniem specjalnego zespołu ekspertów ds. Funduszu Sprawiedliwości, który ustali przyszłe zasady jego funkcjonowania - czytamy.

Kontrola płatności dotyczy umów w zakresie pomocy pokrzywdzonym, postpenitencjarnej oraz przeciwdziałania przyczynom przestępczości (przyznawanych zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym). Łącznie dotyczy 112 podmiotów, które tylko w styczniu mają otrzymać wypłaty na łączną sumę 79 770 098,59 złotych. Poza dotacjami wstrzymane zostały także wypłaty kwot z tytułu działań promocyjnych - zaznacza resort.

Wśród podmiotów, którym wstrzymano wypłaty, są m. in:

Fundacja Lux Veritatis ma w tym roku otrzymać 2 308 800 złotych. Łącznie do końca 2026 roku Fundacji ma zostać wypłacone 7 178 028 złotych.

Stowarzyszenie Fidei Defensor ma w tym roku otrzymać 1 477 333 złote. Łącznie do końca 2025 r. Stowarzyszeniu ma zostać wypłaconych 2 954 666 złotych.

Fundacja Instytut Suwerenności i Dziedzictwa w Europie w tym roku ma otrzymać 544 200 złotych. Łącznie do 2025 roku Fundacji ma zostać wypłaconych 1 088 400 złotych.

Fundacja Profeto.pl Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji - ma w tym roku otrzymać 29 777 090 złotych. Łącznie do końca 2026 roku Fundacji ma zostać wypłaconych 37 306 091 złotych.

Fundacja św. Benedykta ma w tym roku otrzymać 1 261 334 złote. Łącznie do końca 2026 roku Fundacji mają zostać wypłacone 3 757 334 złote.

