Resort szykuje pomoc dla hodowców norek, którzy będą zmuszeni wybić swoje stada

fot. Lynsey Grosfield / Shutterstock

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotuje rozwiązania, które mają zapewnić rolnikom pomoc w sytuacji konieczności wybicia stada z powodu wykrycia wśród zwierząt COVID-19 - poinformował w sobotę "Nasz Dziennik".

Jak dowiedział się "ND", w resorcie rolnictwa przepisy - mające zagwarantować pomoc hodowcom norek, którzy utracą stada w wyniku walki z koronawirusem - są na ukończeniu.

Przeczytaj także Nie tylko norki są wrażliwe na koronawirusa, ale to one najskuteczniej go przenoszą

"W resorcie trwają końcowe prace nad rozwiązaniami prawnymi regulującymi kwestie przyznania pomocy hodowcom wdrażającym działania wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek" - poinformowała dyrektor departamentu komunikacji MRiRW Małgorzata Książyk.

Gazeta zauważa, że według obowiązujących przepisów, w sytuacji, w której wśród zwierząt zostanie wykryty koronawirus, całe stado musi zostać wybite. "Problem w tym, że obecne przepisy nie dają podstaw hodowcom norek do ubiegania się o odszkodowania, a to dlatego, że COVID-19 u norek nie został uwzględniony w ustawie. Resort rolnictwa planuje to zmienić" - czytamy w gazecie.(PAP)

agzi/ mrr/