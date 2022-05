Resort sprawiedliwości chce pełnej cyfryzacji w polskim sądownictwie. "Obecnie jest to 30 procent"

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Zmierzamy do pełnej cyfryzacji w polskim sądownictwie; wprowadziliśmy już e-doręczenia, prace pełnomocników, elektroniczne księgi wieczyste oraz elektroniczne płatności sądowe - mówili w środę wiceministrowie sprawiedliwości Sebastian Kaleta i Michał Woś.

Kaleta stwierdził, że "w polskich sądach nastała rewolucja cyfrowa". "Przez lata w zaciszach gabinetów, w MS urzędnicy i informatycy pod nadzorem ministra Ziobry przygotowali i wdrożyli szereg systemów informatycznych, z których korzystają miliony Polaków" - powiedział wiceszef MS.

Przekazał, że obecnie mamy "współczynnik 30-proc. całkowitej załatwialności spraw on-line". "Zmierzamy do pełnej cyfryzacji w polskim sądownictwie" - zapowiedział.

Wiceszef MS dodał, że e-doręczenia przyniosły rewolucję w pracy pełnomocników sądowych, którzy teraz proste informacje z sądu, część rozstrzygnięć dostają bezpośrednio w systemie informatycznym. "Tylko w zaledwie niecały rok mamy ponad 3 mln przekazanych doręczeń, 10 mln przekazanych dokumentów i 50 tys. profesjonalnych pełnomocników, którzy na co dzień korzystają z tego systemu" - mówił Kaleta.

Zaznaczył, że to nie tylko udogodnienie dla pracy pełnomocników, ale też przyśpieszenie postepowań. "Kilka minut i pełnomocnik wie, co się dzieje w jego sprawie" - zauważył.

Kaleta wskazał, że również elektroniczne księgi wieczyste to duże ułatwienie. "Część spraw, które załatwiamy u notariuszy bezpośrednio trafia do sądów wieczysto-księgowych drogą elektroniczną. Nie musimy przychodzić z każdą sprawą do sądu, by dokonać zmian w księdze wieczystej, robią to notariusze, po prostu w systemie rejestruje się dane i trafia to do sądów drogą elektroniczną" - mówił wiceminister.

Woś przypomniał też, że 1 lipca ub. roku uruchomiony został Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy i już poprzez ten system złożonych zostało ćwierć miliona wniosków. "Przedsiębiorcy nie muszą stać w kolejkach, koniec z tonami papieru, w tej chwili wszystko dzieje się on-line" - mówił Woś.

Dodał też, że opłaty sądowe można wnosić drogą elektroniczną za pośrednictwem strony oplaty.ms.gov.pl. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa, Mieczysław Rudy

