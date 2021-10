Resort radzi studentom, jak starać się o wsparcie finansowe

/ FORUM

Najważniejsze informacje na temat rodzajów i zasad udzielania wsparcia finansowego dla studentów opublikował we wtorek resort edukacji i nauki. Dotyczą m.in. stypendiów i kredytów studenckich.

Broszura opublikowana na stronie resortu przybliża najważniejsze formy wsparcia finansowego i zasady ich udzielania dla studentów. Są nimi: stypendium socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych, zapomoga i kredyt studencki – podano na stronie MEiN.

Sprecyzowano, że stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomoga to formy bezzwrotnego wsparcia. Pieniądze na ich wypłatę uczelnie otrzymują co miesiąc z budżetu państwa na podstawie planu określonego na początku każdego roku kalendarzowego – wynika z komunikatu.

Stypendia te można otrzymać na semestr lub na rok akademicki. Wypłacane są co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr – do 5 miesięcy.

W materiale przygotowanym przez MEiN są również informacje na temat ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim i wyżywienie w stołówce studenckiej.

Inna część broszury poświęcona jest kredytowi studenckiemu. "Jest on przyznawany na preferencyjnych warunkach i można go otrzymać niezależnie od innych świadczeń stypendialnych. Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wniosek składa się tylko raz, a środki są przyznawane przez cały okres studiowania" – czytamy. Może być od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie.

Z zamieszczonych informacji wynika, że spłata kredytu rozpoczyna się po dwóch latach od ukończeniu studiów, a miesięczna rata wynosi połowę tego, co otrzymywało się w tym samym okresie na studiach.

"Dodatkowo 10 proc. najlepszych studentów otrzymuje obligatoryjne umorzenie nawet do 50 proc. wartości kredytu. Na umorzenie części lub całości kredytu można liczyć też w trudnej sytuacji materialnej" – sprecyzowano.

