Resort pracy zapowiada uproszczenie procedury zatrudnienia Ukraińców

Wojna na Ukrainie a polski rynek pracy. Imigranci w pierwszej kolejności będą szukali schronienia

Uchodźcy uciekający przed wojną w pierwszej kolejności będą musieli zadbać o swoje bezpieczeństwo. W długofalowej perspektywie mogą oni pozytywnie wpłynąć na polski rynek pracy. Jednak nim to nastąpi, może dojść do powrotu części Ukraińców do kraju. Jednak zdaniem ekspertów, polski rynek pracy nie jest zagrożony.