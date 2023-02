Resort obrony Rosji oskarżył Ukrainę o ataki z użyciem dronów

Ukraina miała użyć dronów do ataków w Kraju Krasnodarskim i Adygei (innym regionie na południu Rosji). "Nie odnotowano żadnych szkód". Tak wynika z komunikatu Ministerstwa Obrony Rosji cytowanego przez agencję Reutera.

fot. @MON_GOV_PL / / Twitter

Wcześniej rosyjskie media niezależne poinformowały, że rafineria w mieście Tuapse w Kraju Krasnodarskim, została zaatakowana przy użyciu dwóch dronów, które prawdopodobnie nie dotarły do wyznaczonego celu i rozbiły się w pobliżu magazynu ropy naftowej. Do incydentu doszło w nocy z poniedziałku na wtorek.

W ciągu ostatniej doby pojawiły się doniesienia o kilku dronach, które spadły na terytorium Rosji w różnych regionach kraju. Najnowsze informacje mówią o maszynie, która spadła niedaleko miasteczka Kołomna, leżącego około 110 km od Moskwy.

W Adygei dron spadł w miejscowości Nowyj. Z kolei władze obwodu briańskiego, sąsiadującego z Białorusią i Ukrainą, ogłosiły, że strącono dron, który pojawił się nad rejonem (odpowiednik powiatu - PAP) suraskim, czyli w pobliżu granicy rosyjsko-białoruskiej.

Doniesienia te zbiegają się z incydentem w Petersburgu, gdzie we wtorek przejściowo zamknięto przestrzeń powietrzną i poderwano dwa myśliwce. Według rosyjskich mediów niezależnych powodem tych działań było pojawienie się nad miastem niezidentyfikowanego obiektu przypominającego dron.

Rosyjska redakcja BBC podała we wtorek, że w kilku regionach Rosji pojawiły się w lokalnych kanałach telewizyjnych i radiowych komunikaty o alarmie przeciwlotniczym. Władze zapewniły, że komunikaty były skutkiem ataków hakerskich. Do incydentów tych doszło w obwodach: woroneskim, biełgorodzkim (oba sąsiadują z Ukrainą - PAP) i w Kraju Krasnodarskim.

Władze ukraińskie nie skomentowały doniesień o incydentach w Rosji.

Rosyjska redakcja BBC zauważa, że incydenty robią wrażenie "dobrze zaplanowanej operacji" obejmującej użycie dronów różnych klas i być może jednoczesny cyberatak. BBC przypomina zarazem, że np. Tuapse znajduje się bardzo daleko od linii frontu na Ukrainie. Gdyby założyć, że drony wystartowały z terenów kontrolowanych przez armię ukraińską, to musiałyby one przelecieć do Kraju Krasnodarskiego i Adygei ponad 400 km. Znaczna część lotu przebiegałaby nad linią frontu oraz nad ukraińskim i rosyjskim wybrzeżem Morza Azowskiego - zauważa BBC. (PAP)

awl/ adj/