Potrzebne zaświadczenie. Resort klimatu uaktualnia wniosek o wypłatę podwyższonego dodatku elektrycznego

Aby uzyskać wyższy dodatek elektryczny w wysokości 1500 zł, do wniosku o jego wypłatę trzeba będzie dołączyć zaświadczenie od sprzedawcy energii, że dane gospodarstwo domowe zużyło w 2021 r. więcej niż 5 MWh - wynika z projektu rozporządzenie resortu klimatu i środowiska.

fot. Dragon Images / / Shutterstock

We wtorek na stronach RCL opublikowano projekt noweli rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.

Jak przypomniano w ocenie skutków regulacji (OSR), ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej wprowadziła mechanizmy wsparcia dla odbiorców prądu, w tym dodatek elektryczny skierowany do domostw, gdzie główne źródło ogrzewania zasilane jest energią elektryczną.

Dodano, że nowelizacja tych przepisów określiła, jakie dokumenty trzeba załączyć do wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego w podwyższonej wysokości wynoszącej 1500 zł – w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie przekraczającym 5 MWh.

"W związku z powyższym konieczne jest wydanie rozporządzenia zawierającego uaktualniony wzór wniosku o wypłatę tego dodatku, przewidującego możliwość dołączenia do tego wniosku, celem uzyskania dodatku elektrycznego w podwyższonej wysokości, rozliczenia z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub zaświadczenia wydanego przez to przedsiębiorstwo potwierdzającego, że zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh" - wyjaśniono w OSR.

Budżet na wypłatę dodatku elektrycznego to 1 mld zł. Jeżeli zużycie prądu w 2021 r. nie przekroczyło 5 MWh, wysokość dodatku to 1000 zł; w razie poświadczenia większego zużycia można otrzymać 1500 zł. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać do 1 lutego 2023 r.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w niedawnej rozmowie z PAP przyznała, że na razie zainteresowanie tym rodzajem wsparcia nie jest wysokie. Wynika to z tego, że jeśli zdecydujemy się na dodatek elektryczny, wyklucza to wnioskowanie o dodatek węglowy czy energetyczny.

Zgodnie z założeniami wsparcie dla ogrzewających swoje domy lub mieszkania prądem ma trafić do 800 tys. gospodarstw domowych. (PAP)

autor: Michał Boroń

