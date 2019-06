Resort handlu Chin: Przeprowadzimy negocjacje handlowe z USA

Wysokiej rangi urzędnicy z Chin i USA przeprowadzą rozmowy handlowe zgodnie z instrukcjami przywódców obu krajów – przekazał w czwartek rzecznik chińskiego ministerstwa handlu Gao Feng. Wyraził nadzieję, że Waszyngton stworzy dogodne warunki do dialogu.

Chiny liczą, że USA posłuchają skarg swoich przedsiębiorców i przestaną grozić cłami oraz prowadzić wojnę handlową – powiedział Gao na cotygodniowej konferencji prasowej w Pekinie.

Negocjacje handlowe pomiędzy dwiema największymi gospodarkami świata załamały się w maju, gdy prezydent USA Donald Trump zarzucił Chinom próby wycofywania się ze zobowiązań, jakie uzgodniono w toku rozmów. Trump podniósł karne cła na chiński eksport wart 200 mld dolarów rocznie i zagroził kolejnymi taryfami, a ministerstwo handlu USA nałożyło restrykcje na chińską firmę Huawei.

Podczas wtorkowej rozmowy telefonicznej Trump uzgodnił z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, że spotkają się w kuluarach szczytu grupy G20 w Osace pod koniec czerwca. Po rozmowie Trump ogłosił na Twitterze, że zespoły handlowe z obu krajów rozpoczną negocjacje jeszcze przed tym spotkaniem.

Had a very good telephone conversation with President Xi of China. We will be having an extended meeting next week at the G-20 in Japan. Our respective teams will begin talks prior to our meeting.