Resort finansów wyemituje obligacje na rynku chińskim nominowaną w juanie

Ministerstwo Finansów planuje emisję obligacji na rynku chińskim nominowaną w juanie - podał resort w komunikacie.

"Ministerstwo Finansów planuje emisję obligacji na wewnętrznym rynku chińskim, nominowaną w juanie. Mandat na zorganizowanie emisji otrzymały: Industrial and Commercial Bank of China, J.P. Morgan AG, Bank of China Limited oraz China Construction Bank Corporation" - napisano.

Resort dodał, że transakcja zostanie przeprowadzona w najbliższym czasie w zależności od sytuacji rynkowej. (PAP Biznes)

