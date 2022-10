Resort finansów uatrakcyjni ofertę obligacji oszczędnościowych? "Są istotnym składnikiem budżetu"

fot. daily_creativity / / Shutterstock

Sprzedaż obligacji oszczędnościowych staje się istotnym składnikiem procesu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, co znajdować będzie także odzwierciedlenie w kolejnych latach – podało MF w odpowiedzi na pytania PAP.

We wrześniu Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje detaliczne o wartości przeszło 2,65 mld zł. To wyraźnie mniej niż w poprzednich miesiącach – w sierpniu było to ponad 6 mld zł, w lipcu – ponad 10,3 mld zł, a w czerwcu przeszło 14 mld zł.

„Ministerstwo Finansów obserwuje bieżące wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych, dostosowując warunki ich oferowania do zapotrzebowania na finansowanie oraz preferencji inwestorów indywidualnych. Warunki oferty listopadowej będą znane w III dekadzie października” – podało MF w odpowiedzi na pytanie PAP, czy resort zamierza uatrakcyjnić ofertę obligacji skarbowych, aby ponownie zwiększyć ich sprzedaż.

Resort dodał, że sprzedaż obligacji przebiega zgodnie z planem i że w prognozach MF uwzględnione są okresowe wahania wolumenów sprzedaży obligacji w kolejnych latach.

Łączna sprzedaż obligacji skarbowych do września 2022 r. wyniosła 49,9 mld zł. Zgodnie z danymi MF, łączne potrzeby pożyczkowe budżetu w roku bieżącym wynoszą 222 mld zł. A więc dzięki obligacjom oszczędnościowym udało się zaspokoić ponad 22 proc. potrzeb pożyczkowych budżetu.

„Wyniki sprzedaży obligacji w 2022 r pozwalają stwierdzić, że sprzedaż skarbowych papierów wartościowych z tego segmentu staje się istotnym składnikiem procesu finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, co znajdować będzie także odzwierciedlenie w kolejnych latach” – stwierdziło MF w odpowiedzi na pytanie, czy resort będzie uwzględniał w większym stopniu obligacje detaliczne w strategii zarządzania długiem publicznym.

autor: Marek Siudaj