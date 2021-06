Resort finansów: Nie prowadzimy prac nad podatkiem katastralnym

Polski Ład może podnieść ceny mieszkań i wprowadzić przestrzenny chaos

Gwarancje kredytowe zastępujące wkład własny do 100 tys. zł i możliwość budowy domu o powierzchni do 70 mkw. bez pozwolenia – na takie obietnice mogą liczyć Polacy przymierzający się do kupna mieszkania lub budowy domu. Zawarte w „Polskim Ładzie” zachęty, w opinii ekspertów przepytanych przez Bankier.pl, mogą przyczynić się do skokowego wzrostu cen mieszkań i przestrzennego chaosu.