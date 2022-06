Republikanie żądają odpowiedzi na wypadek "jeśli Rosja użyje broni jądrowej na Ukrainie"

fot. EVELYN HOCKSTEIN / / Reuters

Czołowi republikańscy kongresmeni zaapelowali w liście do prezydenta Joe Bidena, by jasno zapowiedział, jaka będzie odpowiedź USA w wypadku użycia broni jądrowej przez Rosję. Jak argumentują, jest to konieczne do zniechęcenia Rosji od sięgnięcia po taką broń.

"USA nie mogą być pasywnym widzem, kiedy Rosja dopuszcza się zastraszania nuklearnego. Jeśli Rosja użyje broni jądrowej na Ukrainie, USA muszą działać" - napisali Michael McCaul, Mike Turner i Mike Rogers, najwyżsi rangą Republikanie w komisjach spraw zagranicznych, ds. wywiadu i sił zbrojnych Izby Reprezentantów. "Rosja musi jasno to zrozumieć, aby odstraszyć ją od użycia broni jądrowej w tej niesprowokowanej agresji przeciwko Ukrainie" - dodali.

W liście politycy twierdzą, że dotychczasowe wypowiedzi prezydenta Bidena w tej kwestii - wobec ciągle ponawianych nuklearnych gróźb ze strony Rosji - były niewystarczające.

"31 maja napisał pan gościnny esej w +New York Timesie+, w którym stwierdził pan: +Wyrażę się jasno: jakiekolwiek użycie broni jądrowej w tym konflikcie na jakąkolwiek skalę byłoby kompletnie nie do przyjęcia dla nas, jak i dla całego świata i pociągnęłoby za sobą surowe konsekwencje+. To oświadczenie jest niewystarczające, by odstraszyć Rosję" - uważają kongresmeni.

Republikanie wezwali Bidena, by jasno zakomunikował Moskwie ewentualną reakcję na atak jądrowy i wzmocnił "zobowiązania USA co do rozszerzonego odstraszania w kontekście naszego parasola nuklearnego, na którym nasi europejscy sojusznicy polegają od dekad".

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)

