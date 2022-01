Rentowności w górę, Nasdaq mocno w dół

fot. spatuletail / / Shutterstock

Lęk przed rosnącymi stopami procentowymi sprawił, że amerykańskie akcje doznały silnej przeceny. Szczególnie dotkliwie poturbowany został Nasdaq, mocno obciążony wysoko wycenianymi spółkami technologicznymi.

W dużym uproszczeniu można by powiedzieć, że wreszcie stało się to, co powinno było stać się już wiele miesięcy temu. Rynek długu zaczął wreszcie reagować na niemal już galopującą inflację cenową w Stanach Zjednoczonych, która nie okazała się ani przejściowa, ani niska. Inwestorzy powoli przekonują się, że Fed jednak wejdzie do akcji i w obliczu 7-procentowje inflacji CPI w końcu zerwie z polityką zerowych stóp procentowych.

Odzwierciedleniem tych oczekiwań są rosnące (aczkolwiek wciąż śmiesznie niskie) rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Dochodowość papierów 2-letnich po raz pierwszy od pojawienia się covidowych lockdownów wiosną 2020 roku przekroczyła 1% (tak, słownie: jeden procent). Natomiast rentowność 10-letnichTreasuries przebiła zeszłoroczną górkę i także po raz pierwszy od niemal dwóch lat przewyższyła 1,8%.

Wciąż są to bardzo niskie poziomy jak na historyczne standardy oraz jak na bieżącą oraz oczekiwaną inflację w USA. Z drugiej strony są to już wartości, które jednoznacznie wskazują oczekiwania rynku: Fed w tym roku wreszcie zabierze się za normalizację polityki monetarnej i dokona 3-4 podwyżek stopy funduszy federalnych po 25 pb. każda. Oczekiwania te zostały dodatkowo wzmocnione najwyższymi od 2014 roku cenami ropy naftowej.

Rosnąca stopa dyskontowa (ceteris paribus) prowadzi do obniżenia wycen akcji bazujących na metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Skala redukcji wycen jest szczególnie dotkliwa dla wzrostowych biznesów, po których inwestorzy oczekują szybkiej poprawy wyników w perspektywie najbliższych kilku lat. To właśnie wysokie wyceny modnych w ostatnich latach spółek (przede wszystkim z szeroko pojętego sektora technologicznego) są najbardziej wrażliwe na wzrost stóp procentowych.

I to właśnie zobaczyliśmy we wtorek. Zniżkom przewodził właśnie obładowany takimi walorami Nasdaq, który poszedł w dół o 2,6%, kończąc sesję na poziomie 14 506,90 pkt., osiągając w ten sposób najniższą wartość od października. Od początku roku indeks ten stracił już ponad 7%. Spadki nie ominęły też innych sektorów amerykańskiego rynku akcji. Dow Jones zaliczył spadek o ponad 500 punktów, zniżkując o 1,51%. S&P500 zniżkował o 1,84%, finiszując z wynikiem 4 577,11 pkt.

Nastrojów nie poprawiła negatywna niespodzianka na froncie wynikowym. Akcje Goldman Sachs przeceniono o 7% po tym, jak bank rozczarował rezultatami za IV kwartał. Notowania Microsoftu spadły o 2,4% po informacji, że firma zamierza przejąć Activision Blizzard, płacąc 95 USD za akcję, w całości w gotówce. Kurs walorów Activision wrósł o prawie 26%.

Krzysztof Kolany