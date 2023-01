Renta wdowia. Lewica podjęła kolejne kroki ws. projektu

Lewica złożyła w środę wniosek o rejestrację komitetu obywatelskiego zbierającego podpisy pod projektem ustawy wprowadzającej tzw. rentę wdowią. Na ten projekt czeka 1,5 mln osób; mamy nadzieję, że rządzący pozytywnie do niego podejdą - powiedział poseł Arkadiusz Iwaniak (Lewica).

fot. fizkes / / Shutterstock

Iwaniak, który jest pełnomocnikiem komitetu, zwracał uwagę na konferencji prasowej zorganizowanej chwilę przed złożeniem wniosku, że w skład tego komitetu wchodzą przedstawiciele ponad dwudziestu organizacji. "Stoją za mną reprezentanci ponad dwudziestu organizacji, które zajmują się kwestiami osób starszych, kwestiami seniorów i emerytów. Są to nauczyciele, wojskowi, strażacy, policjanci i rolnicy" - mówił poseł Lewicy.

Zdaniem Iwaniaka ponad 1,5 mln osób czeka na ten projekt ustawy. "To ważny dzień dla emerytów, dla osób, które owdowiały. I mam nadzieję, że partia rządząca pozytywnie podejdzie do tego obywatelskiego projektu" - podkreślił poseł Lewicy.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział w środę w Radiu Wrocław, że jego ugrupowanie chce do końca marca zebrać podpisy pod tym projektem i złożyć je w parlamencie.

Gawkowski przypomniał, że ustawa dotycząca renty wdowiej w Sejmie już jest, bo jego ugrupowanie wniosło ją w trybie parlamentarnym kilka miesięcy temu. "To, że nie ma większych pieniędzy dla wdowy albo wdowca, który traci swojego partnera, partnerkę życiowego, to tylko wina PiS-u, bo nie chce się zajmować tą ustawą" – powiedział.

Dlatego – jak wskazał - Lewica postanowiła iść po podpisy do ludzi. "Obywatelski projekt to 100 tysięcy podpisów. Trzy miesiące, tyle czasu sobie dajemy. Chcemy do końca marca zebrać te podpisy, złożyć w parlamencie i chcemy, żeby to była większa legitymacja społeczna. Nie tylko posłowie, ale niech Prawo i Sprawiedliwość, pan prezes Kaczyński zobaczy, że to jest obywatelskie żądanie, pragnienie, obowiązek, który powinniśmy w stosunku do osób, które tracą bliską osobę spełnić, żeby otrzymywały godną emeryturę" – mówił.

Obecnie renta rodzinna w przypadku, gdy umrze jedno ze współmałżonków, to 85 proc. wyższego świadczenia. Zgodnie z projektem obywatelskim Lewicy po śmierci współmałżonka dana osoba będzie mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia.

autor: Edyta Roś