Remont mieszkania polityka PiS za państwowe pieniądze? Komentarz Polskiego Holdingu Hotelowego

Będzie podwyżka 500+. Kaczyński zdradził ile wyniesie. A to nie koniec Spekulacje trwały od miesięcy, prezes PiS podjął w końcu decyzję. Od nowego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus zostanie podniesione do 800 zł" - zapowiedział w niedzielę Jarosław Kaczyński.