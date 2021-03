Remont lub inwestycja w nowy dom – na to wydamy zwrot podatku

fot. Andrew Angelov / Shutterstock

Polacy już na początku roku planują, na co przeznaczą nadpłacony podatek. W tym roku odzyskane pieniądze ze skarbówki najchętniej ulokujemy w dom.

Z najnowszego badania SW Research (luty 2021 r.) wynika, że co czwarty ankietowany wyda zwrot podatku na dokończenie remontów mieszkaniowych lub inwestycję w nowe lokum. 17% Polaków wskazało, że pieniądze posłużą im na codzienne wydatki, a co dziesiąty potraktuje je jako oszczędności.

Zwrot na dom – skąd ta zmiana?

W poprzednich latach zwrot nadpłaconego podatku najchętniej wydawaliśmy na majówkę z rodziną, codzienne wydatki lub prezenty dla najbliższych. Pandemia COVID-19 zmieniła jednak nasze przyzwyczajenia i wpłynęła na wszystkie aspekty życia. Dłuższe przebywanie w domach przyczyniło się do zwiększenia chęci odświeżenia swoich czterech kątów i trend ten będzie utrzymywał się także w 2021 roku. Dlaczego? Ponieważ aż 42% Polaków planuje sfinalizować podatkowym zwrotem rozpoczęte już remonty – wszystko to znajdziemy w wynikach badania SW Research wykonanego na zlecenie firmy e-file, producenta programu e-pity.

W 2020 roku aż 85% Polaków wykonała różnego rodzaju prace remontowe. Blisko połowa z nich przeprowadzała drobne prace renowacyjne i naprawcze oraz odmalowała ściany i sufity. Chętnie wymienialiśmy też meble i dodatki (23%) oraz aranżowaliśmy na nowo poszczególne pomieszczenia (19%). Najczęściej remontowaliśmy: sypialnię, salon, kuchnię lub jadalnię.

Na remonty Polacy wydali mniejsze kwoty niż w latach poprzednich, a część prac wykonali własnym sumptem. Blisko połowa badanych (45%) wydała na remont mniej niż 3 tys. zł, a co piąty Polak przeznaczył na niego nie więcej niż 5 tys. zł. 15% Polaków przearanżowała wybrane pomieszczenie za kwotę 7 tys. zł – wskazuje badanie SW Research.

Rodzice mogą dostać nawet 7 tys. złotych

Jak przyznają Polacy, już na początku roku planują na co przeznaczą nadpłacony podatek. Co czwarty z nas zwrot podatku planuje wydać na dokończenie remontów mieszkaniowych lub inwestycję w nowy dom. 17% badanych wskazało, że pieniądze posłużą im na codzienne wydatki, a co dziesiąty zasili nimi oszczędności. Tylko 15% respondentów deklaruje, że dodatkowy zastrzyk gotówki wykorzysta na wyjazd wakacyjny z rodziną, a 8% chce rozliczyć się z zaległych zobowiązań i długów.

W zależności od przysługujących ulg i odliczeń zwrot podatku dla rodziny z czwórką dzieci może wynieść nawet ponad 3,5 tys. złotych. „Przykładowo rodzina z dwójką dzieci korzystająca z ulgi prorodzinnej, internetowej (360 zł u każdego z nich) i ulgi rehabilitacyjnej (utrzymanie samochodu - 2280 zł, wydatki na leki 500 zł) oraz darowizny (500zł), w której mąż posiada umowę o pracę (50 000 zł brutto przychód), a żona umowę o pracę przez część roku (3 miesiące) z przychodem 10 000 brutto, może liczyć przy wspólnym rozliczeniu na zwrot podatku w kwocie 3 235,00 zł” - wyjaśnia Artur Kaczmarek, ekspert firmy e-file. Taka kwota w pełni pokryje koszty odnowienie pokoju dziecięcego, w tym: zakup wszystkich dodatków, wymianę tapety lub naklejek na ścianę, zorganizowanie kącika do zabawy oraz dziecięcej biblioteczki.

„Natomiast w przypadku rodziny z czwórką dzieci korzystającej z ulgi prorodzinnej na internet (po 300 zł przez każdego z małżonków) oraz darowizny (400 zł) i którzy korzystali z ulgi na termomodernizację domu z wydatkami 15.000 zł, kwota zwrotu może wynieść nawet 7166 zł. Przy założeniu, że zarobki wyglądają następująco: mąż – umowa o pracę 50 000 zł brutto, żona – umowa o pracę 80 000 zł” – dodaje Artur Kaczmarek.

Nadpłata podatku w takiej wysokości dla sześcioosobowej rodziny wystarczy na całkowity remont salonu lub nową aranżację dwóch mniejszych pokoi dziecka. Co więcej, znaczną część z poniesionych wydatków remontowych można będzie w kolejnych latach odliczać od dochodu w deklaracji PIT za sprawą ulgi termomodernizacyjnej - odliczenie to nawet 53 000 zł rocznie dla każdego podatnika. Remont ze środków pochodzących ze zwrotu podatku pozwolić może zatem ponownie obniżyć podatek lub uzyskać kolejną nadpłatę do zwrotu.