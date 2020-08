Rekordy na Wall Street. Apple wciąż drożeje

fot. Mikhail Leonov / Shutterstock

Poniedziałkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się wzrostami głównych indeksów. S&P 500 i Nasdaq rozpoczęły tydzień od rekordów. Inwestorzy mają nadzieję na szerszy dostęp do nowych metod leczenia Covid-19 i złagodzenia napięć w relacjach USA-Chiny.

Indeks Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,35 proc. do 28 308,46 pkt. S&P 500 zwyżkował o 1,00 proc. do 3 431,28 pkt. Nasdaq Comp. wrósł o 0,60 proc. do 11 379,72 pkt.

S&P500 i Nasdaq Comp. wyznaczyły na zamknięciu nowe rekordowe poziomy. Pierwszy z indeksów ma za sobą 4 tygodnie wzrostów, a drugi sześć. DJI brakuje do rekordu sprzed pandemii, ustanowionego w lutym, niecałe 5 proc.

70-proc. rajd od początku roku kontynuuje Apple, którego akcje zdrożały w poniedziałek o 1,2, po 8-proc. zwyżce tylko w ubiegłym tygodniu. Zyskiwały także walory innych gigantów technologicznych (np. Amazon, Microsoft), a także linii lotniczych.

Zwyżkom w USA przewodził sektor energetyczno-paliwowy. Rosły też akcje linii lotniczych i operatorów wycieczkowców, gdyż najnowsze dane o koronawirusie w USA pokazują spadek nowych przypadków zakażeń. Ponad 9 proc. zyskały United Airlines i American Airlines. Carnival wzrósł również 9 proc., Norwegian Cruise Line 7 proc., a Royal Caribbean 4 proc.

AstraZeneca, firma farmaceutyczna zaangażowana w rozwój szczepionki przeciw Covid-19 wraz z Uniwersytetem w Oxfordzie, zyskała 2,5 proc.

Sentyment wyznaczają na początku tygodnia informacje o perspektywach walki z koronawirusem w USA i relacjach Waszyngtonu z Pekinem.

"Wydaje mi się, że coś interesującego może się pojawić w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Moim zdaniem, jest całkiem możliwe, że liczba przypadków Covid-19 spadnie we wrześniu poniżej 10 tys. dziennie. USA staną się wkrótce najbezpieczniejszym miejscem na świecie. A jeśli to się sprawdzi, kapitał będzie szukał USA, co oznacza, że akcje będą dalej rosły" - powiedział Tom Lee, szef działu analiz Fundstrat Global Advisors.

Amerykańska federalna Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) wydała w niedzielę zezwolenie na stosowanie w nagłych wypadkach osocza rekonwalescencyjnego w leczeniu Covid-19. Agencja uznała, że znane i potencjalne korzyści nowej metody przewyższają znane i potencjalne ryzyka związane z jej stosowaniem. Prezydent USA D. Trump powiedział w niedzielę, że leczenie osoczem zmniejsza śmiertelność przypadków Covid-19 o 35 proc.

Uwadze rynków nie umknęły też poniedziałkowe doniesienia Financial Times'a, iż administracja Trumpa rozważa przyspieszenie procedur administracyjnych, by jeszcze przed listopadowymi wyborami prezydenckimi możliwe było zastosowanie eksperymentalnej szczepionki przeciw Covid-19, opracowywanej w Wlk. Brytanii przez Uniwersytet Oxford i farmaceutyczną spółkę AstraZeneca.

Na froncie geopolitycznym inwestorów uspokoiły nieco informacje agencji Bloomberg, że Biały Dom kontaktuje się z amerykańskimi firmami, w tym Apple, uspokajając je, iż nadal będą mogły prowadzić biznes w oparciu o chiński komunikator WeChat.

Dwa tygodnie temu Trump podpisał rozporządzenie, które przewiduje, że transakcje i umowy z właścicielką popularnej aplikacji internetowej TikTok - chińską firmą ByteDance - stają się nielegalne. Podobny zakaz miał objąć też chiński komunikator internetowy i portal społecznościowy WeChat.

Kluczowym wydarzeniem tygodnia dla rynków będzie czwartkowe wystąpienie prezesa Fed Jerome'a Powella, w ramach corocznego sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole, które odbędzie się w całości zdalnie. Rynki liczą, że Powell odniesie się w wystąpieniu do prowadzonej od dłuższego czasu rewizji celów polityki pieniężnej Fed (np. wprowadzenie forward guidance, zezwolenie na przestrzelenie celu inflacyjnego). Część obserwatorów studzi jednak oczekiwania i wskazuje na posiedzenie Rezerwy w II poł. września jako bardziej właściwy moment na ogłoszenie zmian. (PAP)

