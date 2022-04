Rekordy inflacji i gazowy szok na złotym [Wykresy tygodnia]

fot. Maciej Jrzębiński / / FORUM

Kończymy ostatni majowy tydzień zestawieniem kilku najciekawszych wykresów z ostatnich dni.

Polski pieniądz traci siłę nabywczą w najszybszym tempie od 24 lat. W kwietniu ceny dóbr konsumpcyjnych rosły w tempie przeszło 12% w skali roku – wynika ze wstępnych danych GUS.

Bankier.pl na podstawie GUS

Tempo wzrostu cen w największej gospodarce Europy ponownie zaskoczyło ekonomistów. Niemiecka inflacja, zamiast nieznacznie spaść, ponownie wzrosła i osiągnęła najwyższy poziom od przeszło 40 lat.

destatis

W I kwartale PKB Stanów Zjednoczonych zanotował spadek, co kompletnie zaskoczyło ekonomistów. Co prawda jeden słabszy kwartał jeszcze nie czyni recesji, ale największa gospodarka świata hamuje znacznie szybciej, niż się tego spodziewano.

BEA

W wyścigu środkowoeuropejskich banków centralnych Węgrzy wyprzedzili Czechów i Polaków, windując stopę procentową o kolejne 100 pb. A na tym podwyżki nad Baltonem zapewne się nie skończą.

Bankier.pl na podstawie danych banków centralnych

W ostatnich miesiącach Polacy wycofywali pieniądze z banków w najszybszym tempie od kilkunastu lat, a do łask wracała gotówka. Na koniec marca gospodarstwa domowe w Polsce miały zgromadzone w bankach 1,04 bln zł - wynika z danych NBP o podaży pieniądza. W samym poprzednim miesiącu kwota zmniejszyła się o przeszło 16 mld zł - tak dużego odpływu pieniędzy z banków jeszcze w 25-letniej historii tych danych nie zanotowano.

Bankier.pl na podstawie danych NBP

Doniesienia o wstrzymaniu przez Rosję dostaw gazu do Polski odbiły się na notowaniach polskiej waluty. Gwałtowna przecena złotego sprawiła, że w stosunku do głównych walut jest on najniżej od marca - pisał we wtorek Michał Kubicki.

O ile w lutym mogło się zdawać, że nad rynkiem najmu zapadła cisza przed burzą, o tyle w marcu byliśmy świadkami już regularnej nawałnicy z piorunami w postaci kilkuprocentowych wzrostów średnich cen ofertowych. W górę poszły kwoty wpisywane w ogłoszeniach najmu zarówno kawalerek, jak i dużych mieszkań – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. Powodem jest wzrost popytu, głównie ze strony ukraińskich uchodźców, który przetrzebił ofertę.

Spadek liczby ofert najmu mieszkań w największych polskich miastach Miasto Metraż [w mkw.] Liczba ofert – 24.02.2022 Liczba ofert – 31.03.2022 Różnica [w proc.] Gdańsk 20-40 180 73 -59,4 40-60 326 79 -75,8 60-80 104 35 -66,3 pow.80 42 24 -42,9 łącznie 664 212 -68,1 Katowice 20-40 331 163 -50,8 40-60 376 143 -62,0 60-80 126 52 -58,7 pow.80 34 32 -5,9 łącznie 905 409 -54,8 Kraków 20-40 637 162 -74,6 40-60 840 208 -75,2 60-80 261 90 -65,5 pow.80 244 86 -64,8 łącznie 2011 559 -72,2 Łódź 20-40 243 96 -60,5 40-60 308 126 -59,1 60-80 106 34 -67,9 pow.80 56 26 -53,6 łącznie 739 295 -60,1 Lublin 20-40 68 21 -69,1 40-60 155 41 -73,5 60-80 50 20 -60,0 pow.80 31 10 -67,7 łącznie 308 99 -67,9 Poznań 20-40 397 159 -59,9 40-60 516 243 -52,9 60-80 135 63 -53,3 pow.80 66 40 -39,4 łącznie 1142 522 -54,3 Szczecin 20-40 221 119 -46,2 40-60 250 115 -54,0 60-80 95 37 -61,1 pow.80 96 35 -63,5 łącznie 669 313 -53,2 Warszawa 20-40 1380 450 -67,4 40-60 2120 641 -69,8 60-80 856 364 -57,5 pow.80 1261 777 -38,4 łącznie 5673 2258 -60,2 Wrocław 20-40 402 69 -82,8 40-60 663 149 -77,5 60-80 201 74 -63,2 pow.80 149 63 -57,7 łącznie 1432 362 -74,7 Źródło: Otodom.pl

KWS