Rekordowy wzrost chińskiego eksportu

fot. RODRIGO GARRIDO / Reuters

Eksport z Chin wzrósł w ubiegłym miesiącu o kosmiczne 155 proc. w porównaniu do lutego 2020 r. To oczywiście głównie efekt bardzo niskiej bazy z krótkiego okresu niemal całkowitego lockdownu za Murem, ale początek roku jest faktycznie dużo lepszy niż w latach wcześniejszych, choć tradycyjnie słabszy niż końcówka poprzedniego roku.

Ruchome obchody Nowego Roku księżycowego (nie)regularnie wprowadzają zamieszanie w chińskich danych makroekonomicznych. Jako że tygodniowa (a w wielu przypadkach nawet dłuższa) przerwa wypada w styczniu bądź lutym, to zaburza porównywalność statystyk - bowiem ich punktem odniesienia są zazwyczaj okresy sprzed roku. Dlatego analitycy zestawiają zazwyczaj odczyty z dwóch pierwszych miesięcy roku łącznie, aby zredukować wpływ efektów kalendarzowych.

W tym roku nakłada się na to zeszłoroczny lockdown - w 2020 r. Chińczycy mieli jeszcze dłuższą przerwę od pracy, ponieważ kraj został zamknięty w celu zatrzymania epidemii koronawirusa - nie działały fabryki, ograniczone było przemieszczanie ludności czy transportu towarów. W efekcie doszło wówczas do bezprecedensowego załamania eksportu. Początkowo Pekin nie ujawniał jego skali, gdyż zaraportował dane łącznie za dwa pierwsze miesiące roku, później jednak doprecyzował, że styczeń nie był jeszcze tak zły dla handlu. Eksport i import spadły nieznacznie, ale głównie w efekcie stosunkowo wcześnie wypadających świąt. Natomiast w lutym sprzedaż za granicę tąpnęła aż o 40 proc., spadając do 80 mld dol., najniższego poziomu od ponad dekady. Co ciekawe, import wzrósł wówczas o blisko 8 proc.

Te dwa czynniki miały istotny wpływ na interpretację najnowszych danych o handlu zagranicznym firm działających za Murem. Uwagę przykuwa potężny wzrost eksportu w lutym, który sięgnął niemal 155 proc. rok do roku. To zapewne najwięcej w historii. Import zwiększył się "tylko" o 17 proc. W styczniu zarówno eksport, jak i import wzrosły o ok. 25 proc., ten drugi nieznacznie szybciej.

/ Bankier.pl na podstawie danych chińskiego urzędu celnego

Jak na luty, wyniki eksportu są znakomite - po raz pierwszy przekroczyły 200 mld dol. Z kolei w styczniu sprzedaż za granicę wyniosła przeszło 260 mld dol., co jest trzecim najwyższym wynikiem w historii. O ile w obu przypadkach są to rezultaty zdecydowanie lepsze niż rok wcześniej, to - tradycyjnie - gorsze niż pod koniec poprzedniego roku. W porównaniu do grudnia eksport widocznie w styczniu spadł, a w lutym był najniższy od kwietnia. Jest to typowa sezonowość.

Dobre wyniki chińskiego eksportu są efektem kilku czynników. Przede wszystkim, Państwo Środka szybko (w porównaniu do USA czy UE) zdusiło pandemię i fabryka świata mogła wrócić do pracy. Równocześnie za granicą wzrósł popyt na towary zza Muru, m.in. elektronikę, wyposażenie domu czy szeroko pojęty sprzęt medyczny. Finanse gospodarstw domowych na Zachodzie nie ucierpiały znacząco, wyraźnie ograniczono im za to możliwość wydawania pieniędzy na usługi, więc zakupy przesunęły się w stronę towarów.

Z kolei ponowne pojawienie się ognisk koronawirusa na początku 2021 r. spowodowało, że wielu pracowników nie wróciło w rodzinne strony na Nowy Rok, lecz pozostało w pracy, dzięki czemu zazwyczaj zamknięte w tym okresie zakłady tym razem mogły działać. Sprzedaż za granicę mogłaby być zapewne jeszcze wyższa, gdyby nie niedobory kontenerów i wyraźny wzrost kosztów frachtu morskiego (oraz innych, mniej znaczących form transportu) czy umocnienie juana.

/ Bankier.pl na podstawie danych chińskiego urzędu celnego

Nadspodziewanie wysoki był również import - w styczniu niemal dobił do 200 mld dol. i zanotował trzeci najwyższy wynik w historii (po grudniu i wrześniu 2020 r.). Blisko 167 mld dol. w lutym to również świetny jak na ten miesiąc rezultat.

Zakupy chipów poszybowały aż o ponad jedną trzecią, do blisko 58 mld dol., natomiast ropy spadły o niemal 20 proc., do 34 mld dol. Ale to zasługa niższych niż przed rokiem cen, bowiem do Państwa Środka sprowadzono nieco więcej "czarnego złota" niż rok wcześniej, tyle że zapłacono za nie mniej. Podczas gdy Chińczycy korzystali z niższych cen tego surowca, za inne, tj. ruda żelaza czy miedź musieli już płacić wyraźnie więcej. W pierwszym przypadku o 61 proc., a w drugim o 34 proc., przy czym nabyli ich ilościowo niewiele więcej niż na początku 2020 r.

W efekcie początek roku w chińskim handlu był naprawdę solidny - i to nie wyłącznie w porównaniu z naznaczonym lockdownem początkiem 2020 r., ale i w całej historii. W pierwszych dwóch miesiącach 2021 r. eksport zbliżył się do 470 mld dol., a import przekroczył 365 mld dol. To o odpowiednio 33 proc. i 17 proc. więcej niż dwa lata wcześniej i 27 proc. i 14 proc. więcej niż trzy lata wcześniej.

/ Bankier.pl na podstawie danych chińskiego urzędu celnego

Chiny zanotowały w styczniu i lutym łącznie ponad 100 mld dol. nadwyżki - ponownie wyjątkowo dużo jak na początek roku (gdy przydarzają się nawet deficyty), ale mniej niż kilka miesięcy wcześniej. Tylko w grudniu dodatnie saldo wynosiło niemal 80 mld dol.