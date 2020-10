Rekordowy wrzesień w mieszkaniówce. Tylu mieszkań jeszcze nie budowano

fot. Curioso.Photography /

Za mieszkaniówką rekordowy miesiąc pod względem liczby rozpoczętych budów – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za wrzesień 2020 r. Na placach budów szczególnie zwiększyła się aktywność deweloperów.

We wrześniu 2020 r. w Polsce rozpoczęto budowę 26 232 mieszkań. To wynik o 34,8 proc. wyższy niż w sierpniu, o 21,6 proc. wyższy w relacji do września 2019 r. i jednocześnie najwyższy wynik w historii pomiarów.

Dla porównania, we wrześniu 2020 r. rozpoczęto o 34,8 proc. więcej nowych budów niż przed dwoma laty, o 54,4 proc. więcej niż we wrześniu 2017 r. oraz o 68,5 proc. więcej względem września 2016 r.

Deweloperzy ruszyli na budowy

Z nowymi inwestycjami ruszyli zwłaszcza deweloperzy, którzy rozpoczęli budowę 17 007 lokali mieszkalnych (+55 proc. m/m i +35,5 proc. r/r). W tym samym czasie inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 8902 domów jednorodzinnych (+7,1 proc. m/m i +4,1 proc. r/r).

Biorąc pod uwagę cały III kw. 2020 r., deweloperzy i inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 67 382 mieszkań, co było wynikiem lepszym o 42,1 proc. niż w II kw. 2020 r. oraz o 6,9 proc. lepszym względem III kw. 2019 r.

Sektor odrobił tym samym część straty poniesionej w pierwszej połowie roku. Od 1 stycznia do 30 września 2020 r. rozpoczęto w Polsce budowę 167 347 lokali mieszkalnych, co było wynikiem o 6,2 proc. gorszym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jak wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec września w budowie pozostawało 836,4 tys. mieszkań - o 1 proc. więcej niż przed rokiem.

Mimo lockdownu lepiej niż przed rokiem

Po sierpniowym zastoju wrzesień przyniósł wzrost liczby mieszkań oddanych do użytku, która ponownie przekroczyła 20 tys. (20 719 lokali), co było wynikiem o 24,1 proc. wyższym w relacji do sierpnia i jednocześnie o 16,9 proc. wyższym w porównaniu z wrześniem 2019 r.

Deweloperzy przekazali we wrześniu klucze do 13 637 lokali (+30,4 proc. m/m i +23,5 proc. r/r), podczas gdy inwestorzy oddali do użytku 6624 domy jednorodzinne (+10 proc. m/m i +23,7 proc. r/r).

Sektor budownictwa mieszkaniowego na plusie może zapisać także cały III kw. 2020 r., w którym do użytku oddano 59 178 mieszkań – o 24,9 proc. więcej niż w II kw. 2020 r. i jednocześnie o 16 proc. więcej w relacji do analogicznego okresu 2019 r.

Pomimo lockdownu, branża znajduje się na plusie również pod względem lokali oddanych do użytku od początku roku. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2020 r. w Polsce przekazano klucze do 156 523 mieszkań (+7,4 proc. r/r), z czego jedną trzecią (52 588) stanowiły domy jednorodzinne.

Inwestorzy indywidualni niwelują stratę

Optymizm przygasić może jednak w dalszym ciągu niższa niż przed rokiem liczba wydawanych pozwoleń na budowę. We wrześniu polskie urzędy wydały dokumenty zezwalające na budowę 23 512 mieszkań. Choć był to wynik o 10,6 proc. wyższy niż w sierpniu, w skali roku odnotowano spadek o 5,6 proc.

Mieszkaniówkę w tym aspekcie wciąż ratują inwestorzy indywidualni, którzy we wrześniu otrzymali pozwolenia na budowę 9485 domów jednorodzinnych (+10,9 proc. m/m i +16,9 proc. r/r). W tym samym czasie deweloperzy otrzymali pozwolenia na budowę 13 903 lokali (+13,2 proc. m/m i -15,5 proc. r/r).

Jednocześnie w całym III kw. 2020 r. polskie urzędy wydały pozwolenia na budowę 69 457 lokali mieszkalnych, co było wynikiem o 10,4 proc. wyższym względem II kw. 2020 r. i o -3,2 proc. niższym od zanotowanego przed rokiem.

Jak wynika z danych GUS, od początku roku do końca września najwięcej mieszkań oddano do użytku w województwach: mazowieckim (33,3 tys.) i wielkopolskim (16,7 tys.). W tych dwóch województwach rozpoczęto również budowę największej liczby mieszkań (odpowiednio 30,1 tys. i 17 tys.). W woj. mazowieckim zanotowano także największą liczbę mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia (31,5 tys.). Na drugim miejscu pod tym względem znalazło się woj. dolnośląskie (19,2 tys.).